"Пульса де-нура": Корбан пригрозил Путину еврейским проклятием в ответ на удар по Днепру

Согласно иудейским верованиям, проклятый человек умирает в течение года. Считается, что из-за такого проклятия погиб Иосиф Сталин.

Руководитель штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан пообещал проклясть президента России Владимира Путина в ответ на следующий ракетный удар по городу. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 июля.

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Геннадий Корбан обратился к Владимиру Путину и пригрозил, что на лидера страны-агрессора наложат еврейское проклятие "Пульса де-нура". С латинского и арамейского языков название переводится как "удар огнем" или "огненные розги". Каббала — религиозное, мистическое, оккультное и эзотерическое течение в иудаизме, подразумевает наказание человека в духовном мире, которое отражается и на физическом уровне — проклятый таким образом умирает в течение года.

"Днепр считается родиной любавического ребе. Город под охраной небес", — отметил Геннадий Корбан.

Сайт U-Jew отмечает, что "Пульса де-нура" считается каббалистами самым сильным проклятием, однако его можно применить только против евреев. Дело в том, что во время обряда зачитываются фрагменты из книги "Зоар", в которых говорится о "соблюдающих заповедях", а текст изменять нельзя. Считается также, что проклинать можно только того, кто опасен для еврейского народа и заслужил наказания, в противном случае жизни лишатся раввины, которые его накладывают. Еще один интересный момент — жертву необходимо заранее предупредить, чтобы у него было время покаяться и исправить ошибки.

В комментариях директор компании Solar Quant Energy LCC Ян Валетов из Днепра предположил, что проклятие не подействует на Владимира Путина, который не является евреем. В ответ Геннадий Корбан предложил провести российскому президенту гиюр — это это процедура обращения человека другого вероисповедания в иудаизм.

Журналистка Наталья Влащенко напомнила об интервью, которая она в июне взяла у Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. По его словам в 1953 году Любавический Ребе Любавический Ребе, Менахем-Мендел Шнеерсон, который был большим праведником, провел в Нью-Йорке обряд "Пульса де-нура" с участием большого количества хасидов, а спустя два дня у Иосифа Сталина случился инсульт.

Ранее стало известно, что ВС РФ обстреляли Днепр ракетами Х-101, в результате погибли три человека и ранены 15. Как сообщили местные жители, горожане заживо сгорали в своих машинах.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ракеты попали в Южный машиностроительный завод и улицу Рабочую. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко добавил: системы ПВО сбили четыре из шести воздушных угроз, если не они — последствия могли быть гораздо хуже.