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Политика

Дочь соратника мэра Днепра Филатова спровоцировала "языковой" скандал (видео)

Дочь известного днепровского бизнесмена Михаила Кошляка, избранного депутатом облсовета от ОПЗЖ на последних выборах, выступила с нападками на государственный статус украинского языка у себя в блоге в Instagram. Елизавета Кошляк также заявила о "притеснениях русскоязычных" и прибегла к нецензурной брани. Ее отца Михаила Кошляка журналисты называют "куратором" местного "Муниципального караула". Об этом сообщает издание "Комментарии".

Дочь соратника Филатова заявила, что переходить на государственный язык не собирается и обругала тех, кто ее к этому побуждает. "Я не буду переходить на украинский только потому, что есть какие-то долб***бы, которые мне рассказывают, что "из-за таких, как ты, мы страдаем". Нет, бл**ь, из-за таких, как вы, мы страдаем, из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Почему война? Потому что здесь притесняют русскоязычных", — сказала Елизавета Кошляк.

Отметим, отец Елизаветы – Михаил Кошляк – депутат Днепропетровского областного совета от запрещенной партии "ОПЗЖ", бизнесмен и соратник Геннадия Корбана, Бориса Филатова. В расследованиях британских и эстонских журналистов он обвиняется в контактах со спецслужбами страны-агрессора.

В 2015 году Михаила Кошляка уже задерживали по делу Геннадия Корбана – тогда заместителя председателя Днепропетровской ОГА. Ему инкриминировали убийство офицера Службы безопасности Украины. Тогда Кошляк был помощником народного депутата Бориса Филатова. Теперь в Днепре разворачивается новый скандал, связанный уже с политическими пристрастиями дочери Кошляка, высказывания которой свидетельствуют о настоящих антиукраинских настроениях, говорят эксперты.

Напомним, ранее СМИ писали, что западные партнеры Украины поставили одно из условий продолжения предоставления высокоточного наступательного оружия "чистки" в рядах СБУ и региональных элит. Одним из последствий стало лишение гражданства Украины соратника Филатова и Кошляка – Геннадия Корбана.