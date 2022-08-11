Донька соратника мера Дніпра Філатова спровокувала "мовний" скандал (відео)

Дочка відомого дніпровського бізнесмена Михайла Кошляка, обраного депутатом облради від ОПЗЖ на останніх виборах, виступила з нападками на державний статус української мови у своєму блозі в Instagram. Єлизавета Кошляк також заявила про "утиски російськомовних" і вдалася до нецензурної лайки. Її батька Михайла Кошляка журналісти називають "куратором" місцевої "Муніципальної варти". Про це повідомляє видання "Комментарии".

Дочка соратника Філатова заявила, що переходити на державну мову не збирається та вилаяла тих, хто її до цього спонукає. "Я не буду переходити на українську лише тому, що є якісь довб***би, які мені розповідають, що "через таких як ти ми страждаємо". Ні, бл**ь, через таких, як ви, ми страждаємо, через таких людей, які створюють ще більше проблем. Чому у нас війна? Тому, що тут утискають російськомовних", — сказала Єлизавета Кошляк.

Зазначимо, батько Єлизавети — Михайло Кошляк — депутат Дніпропетровської обласної ради від забороненої партії "ОПЗЖ", бізнесмен та соратник Геннадія Корбана, Бориса Філатова. У розслідуваннях британських та естонських журналістів його звинувачують у контактах зі спецслужбами країни-агресора.

У 2015 році Михайла Кошляка вже затримували у справі Геннадія Корбана — тоді заступника голови Дніпропетровської ОДА. Йому інкримінували вбивство офіцера Служби безпеки України. Тоді Кошляк вже був помічником народного депутата Бориса Філатова.

Тепер у Дніпрі розгортається новий скандал, пов'язаний уже з політичними уподобаннями доньки Кошляка, висловлювання якої свідчать про справжні антиукраїнські настрої, кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що західні партнери України поставили однією з умов продовження надання високоточної наступальної зброї "чистки" в лавах СБУ та регіональних еліт. Одним із наслідків стало позбавлення громадянства України соратника Філатова та Кошляка – Геннадія Корбана.