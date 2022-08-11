Обстрелы Запорожской АЭС: в Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН (фото, видео)

Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания обвинил Украину и еще ряд стран в создании ядерной угрозы, при том, что другие страны прямо указывали на ответственность Москвы за происходящее на атомной электростанции.

В четверг 11 августа в 22:00 по киевскому времени в Нью-Йорке (США) началось заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, посвященное ситуации безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Известно, что председательствует на заседании ООН Китай.

Представитель КНР призвал Украину и Россию обсудить между собой безопасность Запорожской АЭС.

На заседании глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует.

После этого слово взял постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы", — сказала он.

Также Небензя заявил, что считает все обвинение в ядерном шантаже в сторону РФ абсурдными. По его словам, Россия считает оправданным, чтобы специалисты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС как можно раньше. Он даже назвал дату: последние дни августа.

Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил категорически против пребывания миротворцев ООН на ЗАЭС.

"Какие миротворцы? Это наша территория. Пусть россияне забирают свои войска и уходят. Вот то, что должен требовать весь мир", — сказал Данилов.

В свою очередь США потребовали от России вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине для обеспечения безопасности объекта. На это Небензя разразился обвинениями в сторону "западных покровителей Киева".

После слово предоставили представительнице Ганы.

"Необходимо активизировать усилия, чтобы смягчить риски утечки радиации на ЗАЭС. Гана полагает, что прекращение военных действий, связанных с полным выводом российских войск — единственный приемлемый способ восстановления мира и безопасности", — отметила дипломат.

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Напомним, европейские эксперты-атомщики считают, что обстрелы российскими военными Запорожской АЭС не приведут к ядерной катастрофе. Или же, если такая случится, то ее влияние на европейские страны будет незначительным.

В своюочередь пресс-служба НАЭК "Энергоатом" заявила о прямой угрозе подрыва российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре. Руководство компании указало на прямые заявления российской стороны о минировании важных объектов на территории ЗАЭС.