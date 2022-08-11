Обстріли Запорізької АЕС: у Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН (фото, відео)

Постпред РФ при ООН Василь Небензя під час засідання звинуватив Україну та ще низку країн у створенні ядерної загрози, при тому, що інші країни прямо вказували на відповідальність Москви за те, що відбувається на атомній електростанції.

У четвер 11 серпня о 22:00 за київським часом у Нью-Йорку (США) розпочалося засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене безпеці на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Фокус із посиланням на пряму трансляцію засідання.

Відомо, що головує на засіданні ООН Китай.

Представник КНР закликав Україну та Росію обговорити між собою безпеку Запорізької АЕС.

На засіданні глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що негайна загроза ядерній безпеці на Запорізькій АЕС наразі відсутня.

Після цього слово взяв постпред РФ при ООН Василь Небензя.

"Злочинні дії Києва щодо Запорізької АЕС штовхають світ на межу ядерної катастрофи", — сказала він.

Також Небензя заявив, що вважає всі звинувачення в ядерному шантажі у бік РФ абсурдними. За його словами, Росія вважає виправданим, щоб фахівці МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС якомога раніше. Він навіть назвав дату: останні дні серпня.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов виступив категорично проти перебування миротворців ООН на ЗАЕС.

"Які миротворці? Це наша територія. Нехай росіяни забирають свої війська і йдуть. Ось те, що має вимагати весь світ", — сказав Данілов.

Зі свого боку США вимагали від Росії повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні для забезпечення безпеки об'єкта. На це Небензя вибухнув звинуваченнями у бік "західних покровителів Києва".

Після цього слово надали представниці Гани.

"Необхідно активізувати зусилля, щоб пом'якшити ризики витоку радіації на ЗАЕС. Гана вважає, що припинення воєнних дій, пов'язаних із повним виведенням російських військ, — єдиний прийнятний спосіб відновлення миру та безпеки", — зазначила дипломат.

[ + – ] Рада безпеки ООН зібралася через критичну ситуацію на ЗАЕС в Енергодарі

Нагадаємо, європейські експерти-атомники вважають, що обстріли російськими військовими Запорізької АЕС не призведуть до ядерної катастрофи. Або ж, якщо така станеться, її вплив на європейські країни буде незначним.

Зі свого боку пресслужба НАЕК "Енергоатом" заявила про пряму загрозу підриву російськими окупаційними військами Запорізької АЕС в Енергодарі. Керівництво компанії вказало на прямі заяви російської сторони щодо мінування важливих об'єктів на території ЗАЕС.