Замглавы Харьковского облсовета был отстранен с должности из-за паспорта РФ

Богдан Малеваный, по данным силовиков, в 2014 году получил российское гражданство, находясь в оккупированном Крыму.

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Замглавы Харьковского областного совета Богдан Малеваный был отстранен от исполнения своих обязанностей из-за наличия паспорта РФ. Об этом сообщает агентство "Укринформ", ссылаясь на заявление главы облсовета Татьяны Егоровой-Луценко.

По ее словам, 19 сентября депутатская комиссия утвердила проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", который был сформирован на основании обращения Службы безопасности и Госбюро расследований.

Более того, как утверждает Егорова-Луценко, замглавы облсовета лично написал заявление, в котором попросил отстранить его с занимаемой должности. Обращение Малеваного поступило на рассмотрение депутатов во вторник, 20 сентября.

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Замглавы Харьковского облсовета могут отстранить из-за наличия паспорта РФ, — ГБР (фото)

"На основании писем СБУ и ГБР, вывода постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", — продолжила Егорова-Луценко в комментарии журналистам.

"Укринформ" добавил, что Богдан Малеваный, который лично присутствовал на пленарном заседании, подтвердил коллегам, что написал заявление об отстранении его с занимаемой должности.

Напомним, в начале июля 2022 года Госбюро расследований инициировало процесс отстранения Богдана Малеваного с должности замглавы Харьковского облсовета из-за наличия у него гражданства Российской Федерации. По данным правоохранителей, топ-чиновник от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" в 2014 году в оккупированном Севастополе получил паспорт гражданина России, водительское удостоверение и налоговый номер, который необходим для уплаты налогов в бюжет страны-агрессора.

Сам Богдан Малеваный в комментарии журналистам утверждал, что является гражданином Украины и в 2014 году не оформлял паспорт Российской Федерации.