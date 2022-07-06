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Замглавы Харьковского облсовета могут отстранить из-за наличия паспорта РФ, — ГБР (фото)

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Богдан Малеваный может быть отстранен из-за наличия паспорта РФ

Правоохранители утверждают, что топ-чиновник, помимо паспорта, получил в оккупированном Севастополе водительское удостоверение и налоговый номер.

Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности замглавы Харьковского областного совета из-за подозрений в получении паспорта гражданина РФ. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

По данным ведомства, процедура отстранение от должности была инициирована после того, как правоохранители получили оперативную информацию в отношении замглавы Харьковского областного совета.

Топ-чиновник, как утверждают в ГБР, в 2014 году в оккупированном Севастополе получил паспорт гражданина России, водительское удостоверение и налоговый номер, который необходим для уплаты взносов в бюджет страны-агрессора. Следователи обратились к руководству Харьковского облсовета с целью отстранить замглавы органа, поскольку у него есть доступ к тайной информации, в том числе об обороне региона.

В ГБР подчеркнули, что областной совет рассмотрит вопрос в отношении топ-чиновника в ближайшее время.

ГБР инициировало отставку замглавы Харьковского облсовета Богдана Малеваного

Госбюро расследований не называет имя топ-чиновника, но, по данным издания "Обозреватель", речь идет о Богдане Малеваном. Стоит отметить, что за несколько дней до полномасштабного вторжения ВС РФ нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз призывала Службу безопасности проверить информацию о наличии паспорта гражданина России у замглавы Харьковского облсовета.

Богдан Малеваный паспорт коллаборант Харьковский облсовет Россия гражданство
Богдан Малеваный в 2014 году мог получить паспорт гражданина РФ

Парламентарий также опубликовала фотокопию заявления в Федеральную миграционную службу страны-агрессора о выдаче официальных документов, а также скриншот из онлайн-базы МВД РФ о замене водительского удостоверения. На снимках, подлинность которых правоохранителям не была подтверждена, указано, что гражданин Богдан Малеваный получил российский паспорт 27 апреля 2014 года.

Богдан Малеваный Россия паспорт удостоверение налоги коллаборант ГБР расследование
Замглавы Харьковского облсовета Богдан Малеваый мог получить паспорт РФ
Богдан Малеваный Россия паспорт удостоверение налоги коллаборант ГБР расследование
Замглавы Харьковского облсовета Богдан Малеваый мог получить паспорт РФ
Богдан Малеваный Россия паспорт удостоверение налоги коллаборант ГБР расследование
Замглавы Харьковского облсовета Богдан Малеваый мог получить паспорт РФ
Богдан Малеваный Россия паспорт удостоверение налоги коллаборант ГБР расследование
Богдан Малеваный Россия паспорт удостоверение налоги коллаборант ГБР расследование
Богдан Малеваный Россия паспорт удостоверение налоги коллаборант ГБР расследование

Топ-чиновник Богдан Малеваный в комментарии "Суспільному" заявил, что не получал паспорт страны-агрессора и является гражданином только Украины.

"Впервые слышу, что я являюсь гражданином еще какого-то государства. Я никаких заявлений на другое гражданство не писал. Я являюсь гражданином Украины, живу в Украине, никаких других гражданств не получал", — заявил замглавы Харьковского облсовета, комментируя обвинения нардепа от "ЕС" Ирины Фриз.

Напомним, 5 июля СБУ сообщила о разоблачении помощника нардепа от фракции "Слуга народа", сотрудничавшего со спецслужбами РФ. По данным силовиков, задержанный передовал куратору из ФСБ разведданные по нескольким направлениям: международное сотрудничество, внутриполитический курс, укреплении участка госграницы с Россией и проведение АТО/ООС на Донбассе.

Также сообщалось, что СБУ выявила агентурную сеть спецслужб РФ в украинских органах власти.