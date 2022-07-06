Замглавы Харьковского облсовета могут отстранить из-за наличия паспорта РФ, — ГБР (фото)

Правоохранители утверждают, что топ-чиновник, помимо паспорта, получил в оккупированном Севастополе водительское удостоверение и налоговый номер.

Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности замглавы Харьковского областного совета из-за подозрений в получении паспорта гражданина РФ. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

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По данным ведомства, процедура отстранение от должности была инициирована после того, как правоохранители получили оперативную информацию в отношении замглавы Харьковского областного совета.

Топ-чиновник, как утверждают в ГБР, в 2014 году в оккупированном Севастополе получил паспорт гражданина России, водительское удостоверение и налоговый номер, который необходим для уплаты взносов в бюджет страны-агрессора. Следователи обратились к руководству Харьковского облсовета с целью отстранить замглавы органа, поскольку у него есть доступ к тайной информации, в том числе об обороне региона.

В ГБР подчеркнули, что областной совет рассмотрит вопрос в отношении топ-чиновника в ближайшее время.

[ + – ] ГБР инициировало отставку замглавы Харьковского облсовета Богдана Малеваного

Госбюро расследований не называет имя топ-чиновника, но, по данным издания "Обозреватель", речь идет о Богдане Малеваном. Стоит отметить, что за несколько дней до полномасштабного вторжения ВС РФ нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз призывала Службу безопасности проверить информацию о наличии паспорта гражданина России у замглавы Харьковского облсовета.

[ + – ] Богдан Малеваный в 2014 году мог получить паспорт гражданина РФ

Парламентарий также опубликовала фотокопию заявления в Федеральную миграционную службу страны-агрессора о выдаче официальных документов, а также скриншот из онлайн-базы МВД РФ о замене водительского удостоверения. На снимках, подлинность которых правоохранителям не была подтверждена, указано, что гражданин Богдан Малеваный получил российский паспорт 27 апреля 2014 года.

[ + – ] Замглавы Харьковского облсовета Богдан Малеваый мог получить паспорт РФ [ + – ] Замглавы Харьковского облсовета Богдан Малеваый мог получить паспорт РФ [ + – ] Замглавы Харьковского облсовета Богдан Малеваый мог получить паспорт РФ

Топ-чиновник Богдан Малеваный в комментарии "Суспільному" заявил, что не получал паспорт страны-агрессора и является гражданином только Украины.

"Впервые слышу, что я являюсь гражданином еще какого-то государства. Я никаких заявлений на другое гражданство не писал. Я являюсь гражданином Украины, живу в Украине, никаких других гражданств не получал", — заявил замглавы Харьковского облсовета, комментируя обвинения нардепа от "ЕС" Ирины Фриз.

Напомним, 5 июля СБУ сообщила о разоблачении помощника нардепа от фракции "Слуга народа", сотрудничавшего со спецслужбами РФ. По данным силовиков, задержанный передовал куратору из ФСБ разведданные по нескольким направлениям: международное сотрудничество, внутриполитический курс, укреплении участка госграницы с Россией и проведение АТО/ООС на Донбассе.

Также сообщалось, что СБУ выявила агентурную сеть спецслужб РФ в украинских органах власти.