Заступника голови Харківської облради можуть усунути через наявність паспорта РФ, — ДБР (фото)

Правоохоронці стверджують, що топчиновник, крім паспорта, отримав в окупованому Севастополі посвідчення водія та податковий номер.

Державне бюро розслідувань ініціювало усунення з посади заступника голови Харківської обласної ради через підозри в отриманні паспорта громадянина РФ. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними відомства, процедуру усунення з посади було ініційовано після того, як правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо заступника голови Харківської обласної ради.

Топчиновник, як стверджують у ДБР, у 2014 році в окупованому Севастополі отримав паспорт громадянина Росії, посвідчення водія та податковий номер, який необхідний для сплати внесків до бюджету країни-агресора. Слідчі звернулися до керівництва Харківської облради з метою усунення заступника голови органу, оскільки він має доступ до таємної інформації, зокрема про оборону регіону.

У ДБР наголосили, що обласна рада розгляне питання щодо топчиновника найближчим часом.

[ + – ] ДБР ініціювало відставку заступника голови Харківської облради Богдана Мальованого

Держбюро розслідувань не називає ім'я топчиновника, але, за даними видання "Обозреватель", ідеться про Богдана Мальованого. Варто зазначити, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення ЗС РФ нардепка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз закликала Службу безпеки перевірити інформацію про наявність паспорта громадянина Росії в заступника голови Харківської облради.

[ + – ] Богдан Мальований у 2014 році міг отримати паспорт громадянина РФ

Парламентариня також опублікувала фотокопію заяви до Федеральної міграційної служби країни-агресора про видачу офіційних документів, а також скриншот з онлайн-бази МВС РФ про заміну посвідчення водія. На знімках, достовірність яких правоохоронцям не була підтверджена, зазначено, що громадянин Богдан Мальований отримав російський паспорт 27 квітня 2014 року.

[ + – ] Заступник голови Харківської облради Богдан Мальований міг отримати паспорт РФ [ + – ] Заступник голови Харківської облради Богдан Мальований міг отримати паспорт РФ [ + – ] Заступник голови Харківської облради Богдан Мальований міг отримати паспорт РФ

Топчиновник Богдан Мальований у коментарі "Суспільному" заявив, що не отримував паспорт країни-агресора і є громадянином лише України.

"Вперше чую, що я є громадянином ще якоїсь держави. Я жодних заяв на інше громадянство не писав. Я є громадянином України, живу в Україні, жодних інших громадянств не отримував", — заявив заступник голови Харківської облради, коментуючи звинувачення нардепки від ЄС Ірини Фріз.

Нагадаємо, 5 липня СБУ повідомила про викриття помічника нардепа від фракції "Слуга народу", який співпрацював зі спецслужбами РФ. За даними силовиків, затриманий передував куратору з ФСБ розвіддані з кількох напрямків: міжнародне співробітництво, внутрішньополітичний курс, зміцнення ділянки держкордону з Росією та проведення АТО/ООС на Донбасі.

Також повідомлялося, що СБУ виявила агентурну мережу спецслужб РФ в українських органах влади.