Заступника голови Харківської облради було усунено з посади через паспорт РФ

Богдан Мальований, за даними силовиків, у 2014 році отримав російське громадянство, перебуваючи в окупованому Криму.

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Заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого було усунуто від виконання своїх обов'язків через наявність паспорта РФ. Про це повідомляє агентство "Укрінформ", посилаючись на заяву голови облради Тетяни Єгорової-Луценко.

За її словами, 19 вересня депутатська комісія затвердила проєкт рішення "Про усунення від роботи Мальованого Б.Ю.", яке було сформовано на підставі звернення Служби безпеки та Держбюро розслідувань.

Понад те, як стверджує Єгорова-Луценко, заступник голови облради особисто написав заяву, в якій попросив усунути його з посади. Звернення Мальованого надійшло на розгляд депутатів у вівторок, 20 вересня.

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Заступника голови Харківської облради можуть усунути через наявність паспорта РФ, — ДБР (фото)

"На підставі листів СБУ та ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження "Про усунення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо на результати роботи ДБР та СБУ з цього питання", — продовжила Єгорова-Луценко у коментарі журналістам.

"Укрінформ" додав, що Богдан Мальований, який особисто був присутнім на пленарному засіданні, підтвердив колегам, що написав заяву про усунення його з посади.

Нагадаємо, на початку липня 2022 року Держбюро розслідувань ініціювало процес усунення Богдана Мальованого з посади заступника голови Харківської облради через наявність у нього громадянства Російської Федерації. За даними правоохоронців, топчиновник від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" у 2014 році в окупованому Севастополі отримав паспорт громадянина Росії, посвідчення водія та податковий номер, який необхідний для сплати податків до бюджету країни-агресора.

Сам Богдан Мальований у коментарі журналістам стверджував, що є громадянином України та у 2014 році не оформлював паспорт Російської Федерації.