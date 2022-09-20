Коллаборанты предлагают переименовать Запорожскую область в "Запорожский край" (фото)

Оккупантам для организации "референдума" не помешает даже тот факт, что ВС РФ контролируют лишь часть украинского региона.

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После проведения фейкового референдума о вхождении части Запорожской области в состав РФ регион следует переименовать на "Запорожский край". Такое заявление сделал гауляйтер и коллаборант Владимир Рогов.

По его словам, проведению "референдума" в Запорожской области не помешает даже тот факт, что ВС РФ контролируют лишь часть украинского региона.

Гауляйтер сообщил, что желание стать гражданами Российской Федерации выявили также жители населенных пунктов, подконтрольных Киеву. Рогов в общении с российскими пропагандистами предположил, что если бы Запорожье участвовало в "референдуме" о вхождении в состав РФ — поддержка превысила бы 50%.

"Надо понимать, что, естественно, люди боятся высказывать свою позицию, но при этом уже не раз обращались с просьбой, может быть, об удаленном голосовании — электронном, еще каком-то. Нет сомнений, что проведение референдума ускорит освобождение Запорожской области", — продолжил коллаборант и добавил, что оккупационная администрация готова организовать фейковое волеизъявление "хоть сегодня или завтра".

"Референдум" в оккупированной части Запорожской области, по словам Рогова, будет проходить в течение нескольких дней, чтобы избежать массового скопления людей. Коллаборант также предположил, что после "голосования" было бы уместным переименовать украинскую область в "Запорожский край".

"Если говорить о воле народа, которая, надеюсь, будет услышана, людям ближе понятие Запорожского края… Если мы будем Запорожским краем в составе РФ — нас это очень устроит", — резюмировал Рогов в общении с российскими пропагандистами.

[ + – ] Коллаборанты предлагают после "референдума" переименовать Запорожскую область в "Запорожский край"

Напомним, 20 сентября оккупационная администрация Запорожской области потребовала провести "референдум" о вхождении региона в состав Российской Федерации.

Также сообщалось, что "референдум" в захваченной части Запорожской области, как и на оккупированном Донбассе, пройдет в период с 23 по 27 сентября.