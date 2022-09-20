Колаборанти пропонують перейменувати Запорізьку область на "Запорізький край" (фото)

Окупантам для організації "референдуму" не завадить навіть той факт, що ЗС РФ контролює лише частину українського регіону.

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Після проведення фейкового референдуму про входження частини Запорізької області до складу РФ регіон слід перейменувати на "Запорізький край". Таку заяву зробив гауляйтер і колаборант Володимир Рогов.

За його словами, проведенню "референдуму" в Запорізькій області не завадить навіть той факт, що ЗС РФ контролює лише частину українського регіону.

Гауляйтер повідомив, що бажання стати громадянами Російської Федерації виявили також мешканці населених пунктів, підконтрольних Києву. Рогов у спілкуванні з російськими пропагандистами припустив, що якби Запоріжжя брало участь у "референдумі" про входження до складу РФ, підтримка перевищила б 50%.

"Треба розуміти, що, природно, люди бояться висловлювати свою позицію, але при цьому вже не раз зверталися з проханням, можливо, про віддалене голосування — електронне, ще якесь. Немає сумнівів, що проведення референдуму прискорить звільнення Запорізької області", — продовжив колаборант і додав, що окупаційна адміністрація готова організувати фейкове волевиявлення "хоч сьогодні чи завтра".

"Референдум" в окупованій частині Запорізької області, за словами Рогова, проходитиме протягом кількох днів, щоб уникнути масового скупчення людей. Колаборант також припустив, що після "голосування" було б доречно перейменувати українську область на "Запорізький край".

"Якщо говорити про волю народу, яка, сподіваюся, буде почута, людям ближче поняття Запорізького краю… Якщо ми будемо Запорізьким краєм у складі РФ, нас це дуже влаштує", — резюмував Рогов у спілкуванні з російськими пропагандистами.

[ + – ] Колаборанти пропонують після "референдуму" перейменувати Запорізьку область на "Запорізький край"

Нагадаємо, 20 вересня окупаційна адміністрація Запорізької області вимагає провести "референдум" про входження регіону до складу Російської Федерації.

Також повідомлялося, що "референдум" у захопленій частині Запорізької області, як і на окупованому Донбасі, пройде в період із 23 по 27 вересня.