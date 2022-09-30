В ОП Украины отреагировали на фото руководителей оккупационных администраций в Кремле

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал снимок с настоящими главами украинских регионов.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в Instagram опубликовал фотографию с руководителями украинских временно оккупированных территорий.

На снимке замглавы ОП стоит рядом с главой Запорожской области Александром Старухом, главой Луганской области Сергеем Гайдаем, главой Херсонской области Ярославом Янушевичем и главой Донецкой области Павлом Кириленко.

Тимошенко подчеркнул, что это –– настоящие руководители захваченных украинских регионов.

Таким образом политики отреагировали на появившийся в росСМИ снимок руководителей оккупационных администраций, назначенных Россией на захваченных территориях. На опубликованных оккупантами фотографии из Кремля стоят "гауляйтер" из Запорожской области Владимир Рогов, пособник оккупантов из Херсона Владимир Сальдо, лидер донецких боевиков Денис Пушилин и так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает регионы Донецка, Запорожья, Луганска и Херсона как составные части РФ. Трасс подчеркнула, что Великобритания "позаботится о том, чтобы Путин проиграл войну".