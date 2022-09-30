В ОП України відреагували на фото керівників окупаційних адміністрацій у Кремлі

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував знімок зі справжніми главами українських регіонів.

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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у себе в Instagram опублікував фото з керівниками українських тимчасово окупованих територій.

На знімку заступник голови ОП стоїть поруч із головою Запорізької області Олександром Старухом, головою Луганської області Сергієм Гайдаєм, головою Херсонської області Ярославом Янушевичем і головою Донецької області Павлом Кириленком.

Тимошенко підкреслив, що це — справжні керівники захоплених українських регіонів.

Так політики відреагували на знімок керівників окупаційних адміністрацій, призначених Росією на захоплених територіях. На опублікованих окупантами фото з Кремля стоять "гауляйтер" із Запорізької області Володимир Рогов, посібник окупантів із Херсона Володимир Сальдо, лідер донецьких бойовиків Денис Пушилін і так званий голова "ЛНР" Леонід Пасічник.

Нагадаємо, прем'єр-міністриня Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає регіони Донецька, Запоріжжя, Луганська та Херсона як території РФ. Трасс наголосила, що Велика Британія "подбає про те, щоб Путін програв війну".