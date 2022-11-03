Кинолог во главе киноархива: в Украине возмущены назначением нового главы "Довженко-центра"

Коллектив "Довженко-центра" выступил резко против решения Госкино назначить на должность руководителя Юлию Каждан. Кинообщественность Украины называет действия чиновников рейдерским захватом, а нового главу архива, увлекающуюся гипнозом, уже окрестили "гауляйтером".

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Государственное агентство Украины по вопросам кино вчера, 2 ноября, назначило на должность исполняющей обязанности генерального директора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан. Об этом сообщается на сайте Госкино.

В пресс-релизе агентства уточняется, что Каждан является "профессиональным кризис-менеджером", способным устранить проблемы, которые якобы были обнаружены во время аудита "Довженко-центра".

Кинообщественность Украины выступила резко против такого решения Госкино.

В своих соцсетях коллектив "Довженко-центра" опубликовал официальное заявление по этому поводу, в котором говорится, что Госкино таким образом проводит рейдерский захват самого большого киноархива Украины. Сотрудники центра считают, что чиновники агентства во главе с Мариной Кудерчук действуют методами России –– манипулируют информацией и "захватывает территорию", прикрываясь якобы законными обоснованиями.

Саму Каждан трудовой коллектив назвал "антикризисным гауляйтером".

[ + – ] Юлия Каждан увлекается гипнозом

Кто такая Юлия Каждан?

После пресс-релиза Госкино журналисты "Слідство.Інфо" провели собственное расследование, в результате которого выяснили, что 45-летняя Юлия Каждан не имеет никакого отношения к киноиндустрии. Никакой недвижимости и автомобилей на нее не зарегистрировано.

Как стало известно, новоназначенная глава "Довженко-Центра" до этого работала в бухгалтерской сфере и создала кинологический центр "Эрсте Хунд" в селе Новое Киевской области.

[ + – ] В сети распространились мемы про назначение нового главы "Довженко-центра"

Журналисты уточняют, что в течение последнего года Каждан в своих соцсетях предлагает консультации по гипнозу и психосоматике.

Назначение Каждан: реакция общественности

Украинский кинопродюсер и основатель кинотеатра KINO42 Илья Гладштейн в связи с назначением Каждан написал, что назначение кинолога на должность руководителя "Довженко-Центра" не является случайностью.

"Это сознательное действие. Более того, тот, кто принимал это решение, вероятно, был знаком с историей назначения коня Калигулы сенатором", –– сыронизировал Гладштейн.

Украинская интеллигенция также отреагировала на такое решение Госкино шутками о созвучии слов "кинолог" и "кино".

[ + – ] В сети шутят о созвучии слов "кинолог" и "кино"

Редактор отдела культуры "Левый берег" Ксения Билаш также пишет: "Госкино отстраняет Елену Гончарук от руководства "Довженко-Центром" и называет новую и.о. директора – руководительницу кинологического центра "Эрсте Хунд". Кинология, кино, who cares…"

Напомним, Кабмин назначил экс-заместителя губернатора Запорожской области Марину Кудерчук на должность главы Госкино в январе 2020 года.

После этого Фокус в своей статье рассказывал, что не так с конкурсом на должность главы Государственного агентства по вопросам кино.