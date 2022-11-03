Кінологиня на чолі кіноархіву: в Україні обурені призначенням нової глави "Довженко-центру"

Колектив "Довженко-Центру" виступив різко проти рішення Держкіно призначити на посаду керівниці Юлію Каждан. Кіногромадськість України називає дії чиновників рейдерським захопленням, а нову главу архіву, що захоплюється гіпнозом, вже назвали "гауляйтерокою".

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Державне агентство України з питань кіно вчора, 2 листопада, призначило на посаду виконувачки обов'язків генерального директора Національного центру Олександра Довженка Юлію Каждан. Про це повідомляється на сайті Держкіно.

У пресрелізі агентства уточнюється, що Каждан є "професійною кризовою менеджеркою", здатною усунути проблеми, які нібито були виявлені під час аудиту "Довженко-центру".

Кіногромадськість України різко виступила проти такого рішення Держкіно.

У своїх соцмережах колектив "Довженко-центру" опублікував офіційну заяву з цього приводу, в якій йдеться про те, що Держкіно й такий спосіб проводить рейдерське захоплення найбільшого кіноархіву України. Співробітники центру вважають, що чиновники агентства на чолі з Мариною Кудерчук діють методами Росії — маніпулюють інформацією і "захоплюють територію", прикриваючись нібито законними обґрунтуваннями.

Саму Кажддан трудовий колектив назвав "антикризовою гауляйтеркою".

[ + – ] Юлія Каждан захоплюється гіпнозом

Хто така Юлія Каждан?

Після пресрелізу Держкіно журналісти "Слідство.Інфо" провели власне розслідування, в результаті якого з'ясували, що 45-річна Юлія Каждан не має жодного стосунку до кіноіндустрії. Жодної нерухомості та автомобілів на неї не зареєстровано.

Як стало відомо, новопризначена голова "Довженко-Центру" до цього працювала у бухгалтерській сфері та створила кінологічний центр "Ерсте Хунд" у селі Нове Київської області.

[ + – ] У мережі поширилися меми про призначення нової глави "Довженко-центру"

Журналісти уточнюють, що протягом останнього року Каждан у своїх соцмережах пропонує консультації з гіпнозу та психосоматики.

Призначення Каждан: реакція громадськості

Український кінопродюсер та засновник кінотеатру KINO42 Ілля Гладштейн у зв'язку із призначенням Каждан написав, що призначення кінологині на посаду керівника "Довженко-Центру" не є випадковістю.

"Це свідома дія. Крім того, той, хто ухвалював це рішення, ймовірно, був знайомий з історією призначення коня Калігули сенатором", — зіронізував Гладштейн.

Українська інтелігенція також відреагувала на таке рішення Держкіно жартами про співзвучність слів "кінолог" та "кіно".

[ + – ] У мережі жартують про співзвучність слів "кінолог" та "кіно"

Редакторка відділу культури "Лівий берег" Ксенія Білаш також пише: "Держкіно відстороняє Олену Гончарук від керівництва "Довженко-Центром" і називає нову в.о. директора — керівницю кінологічного центру "Ерсте Хунд". Кінологія, кіно, who cares…"

Нагадаємо, Кабмін призначив ексзаступницю губернатора Запорізької області Марину Кудерчук на посаду голови Держкіно у січні 2020 року.

Після цього Фокус у своїй статті розповідав, що не так із конкурсом на посаду голови Державного агентства з питань кіно.