Россия осудила свою же агрессию против Украины на Генасамблее ООН, – Кислица (фото)

Представители РФ подали в ООН резолюцию, предусматривающую осуждение нацизма. Однако МИД и постпред Украины при ООН внесли в нее новую формулировку.

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Российская Федерация подала в ООН резолюцию с осуждением неонацизма, которую соответственно и поддержала, однако существенная поправка, внесенная в документ незадолго до голосования и осуждающая агрессию России против Украины, фактически поставила страну-агрессор в очень неловкое положение. О результатах заседания Генасамблеи Организациии Объединенных Наций сообщил на своей странице в Facebook Постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Много лет подряд (с 2005 года) Россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла об осуждении неонацизма. Мол, кто же такое не осудит? Но текст всегда был полон ожидаемых рашистских манипуляций. Потому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда потом делала из этого шоу под названием Украина и США не против нацизма. Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя. Но в этом году не произошло так, как предполагалось", – пишет дипломат.

[ + – ] Россия осудила свою же агрессию против Украины на Генасамблее ООН Фото: Sergíy Kyslytsya/Facebook

По словам Кислицы, россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа, но МИД и Постоянное представительство Украины при ООН внесли в него новую формулировку:

"Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" с целью оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму. В переводе с дипломатического языка это означает — достаточно лгать, в бреду о "неонацизме в Украине" больше никто не верит".

[ + – ] Поправка, которая поставила Россию в неудобное положение Фото: Скриншот

Россия была вынуждена поддержать свой же документ, а с учетом поправки получилось, что она фактически осудила сама себя.

"Очень важно, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. А также тот факт, что абсолютно все страны ЕС встали на нашу сторону. Ложь не прошла. По меньшей мере, не прошла дальше аудитории "России 24", – подчеркнул Кислица.

По итогам голосования, резолюцию поддержали 104 страны, против высказались 52, в том числе Украина и ряд европейских стран, воздержались от голосования 15 государств.

Изучив результаты голосования, многие задались вопросом, почему же Украина и западные государства не поддержали резолюцию, на что журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко ответил в комментариях, что резолюции "были и другие пункты".

Фото: Скриншот

Ранее Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для расследования ее необоснованных утверждений, что Украина и Соединенные Штаты создают биологическое оружие.