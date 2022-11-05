Росія засудила свою агресію проти України на Генасамблеї ООН, – Кислиця (фото)

Представники РФ подали до ООН резолюцію, яка передбачає засудження нацизму. Проте МЗС та постпред України при ООН внесли до неї нове формулювання.

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Російська Федерація подала в ООН резолюцію із засудженням неонацизму, яку відповідно й підтримала, проте істотна поправка, внесена в документ незадовго до голосування і засуджує агресію Росії проти України, фактично поставила країну-агресорку у дуже незручне становище. Про результати засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй повідомив на своїй сторінці у Facebook Постпред України при ООН Сергій Кислиця.

"Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить? Але текст завжди був сповнений очікуваних раш*стських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти "Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою Україна та США не проти нацизму. Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача. Але цього року не сталося так, як передбачалося", — пише дипломат.

[ + – ] Росія засудила свою агресію проти України на Генасамблеї ООН Фото: Sergíy Kyslytsya/Facebook

За словами Кислиці, росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа, але МЗС та Постійне представництво України при ООН внесли до нього нове формулювання:

"Генеральна Асамблея ООН із тривогою наголошує на спробах Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму і наголошує, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля щодо протидії неонацизму. В перекладі з дипломатичної мови це означає — досить брехати, у маренні про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить".

[ + – ] Поправка, яка поставила Росію у незручне становище Фото: Скриншот

Росія була змушена підтримати свій документ, а з урахуванням поправки вийшло, що вона фактично засудила сама себе.

"Дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. А також той факт, що абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік. Брехня не пройшла. Щонайменше не пройшла далі за аудиторію "Росії 24", — наголосив Кислиця.

За підсумками голосування, резолюцію підтримали 104 країни, проти висловилися 52, зокрема Україна та низка європейських країн, утрималися від голосування 15 держав.

Вивчивши результати голосування, багато хто запитав, чому ж Україна та західні держави не підтримали резолюцію, на що журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко відповів у коментарях, що у резолюції "були й інші пункти".

Фото: Скриншот

Раніше Рада Безпеки ООН переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих тверджень, що Україна та Сполучені Штати створюють біологічну зброю.