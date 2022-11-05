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Політика Російсько-українська війна

Росія засудила свою агресію проти України на Генасамблеї ООН, – Кислиця (фото)

резолюція ООН
Фото: Getty | Росія засудила свою агресію проти України на Генасамблеї ООН

Представники РФ подали до ООН резолюцію, яка передбачає засудження нацизму. Проте МЗС та постпред України при ООН внесли до неї нове формулювання.

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Російська Федерація подала в ООН резолюцію із засудженням неонацизму, яку відповідно й підтримала, проте істотна поправка, внесена в документ незадовго до голосування і засуджує агресію Росії проти України, фактично поставила країну-агресорку у дуже незручне становище. Про результати засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй повідомив на своїй сторінці у Facebook Постпред України при ООН Сергій Кислиця.

"Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить? Але текст завжди був сповнений очікуваних раш*стських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти "Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою Україна та США не проти нацизму. Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача. Але цього року не сталося так, як передбачалося", — пише дипломат.

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Росія засудила свою агресію проти України на Генасамблеї ООН
Фото: Sergíy Kyslytsya/Facebook

За словами Кислиці, росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа, але МЗС та Постійне представництво України при ООН внесли до нього нове формулювання:

"Генеральна Асамблея ООН із тривогою наголошує на спробах Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму і наголошує, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля щодо протидії неонацизму. В перекладі з дипломатичної мови це означає — досить брехати, у маренні про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить".

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Поправка, яка поставила Росію у незручне становище
Фото: Скриншот

Росія була змушена підтримати свій документ, а з урахуванням поправки вийшло, що вона фактично засудила сама себе.

"Дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. А також той факт, що абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік. Брехня не пройшла. Щонайменше не пройшла далі за аудиторію "Росії 24", — наголосив Кислиця.

За підсумками голосування, резолюцію підтримали 104 країни, проти висловилися 52, зокрема Україна та низка європейських країн, утрималися від голосування 15 держав.

Вивчивши результати голосування, багато хто запитав, чому ж Україна та західні держави не підтримали резолюцію, на що журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко відповів у коментарях, що у резолюції "були й інші пункти".

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Фото: Скриншот

Раніше Рада Безпеки ООН переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих тверджень, що Україна та Сполучені Штати створюють біологічну зброю.