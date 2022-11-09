14 министерств вместо 20: в Украине изменится структура правительства, — СМИ

Сообщается, что министерства подвергнутся переформатированию и объединению, а численность сотрудников ведомств существенно сократится.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в котором непосредственно и в режиме оn-line приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьеры и несколько членов правительства. Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", в ходе совещания была согласована новая структура Кабинета министров Украины.

Согласно данным СМИ, министерства подвергнутся переформатированию и объединению, в результате чего из 20 министерств планируют образовать 14.

Так, Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будут объединены между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.

Министерство культуры и информационной политики расширится — оно начнет заниматься также вопросами европейской и евроатлантической интеграции. В результате этого оно будет переименовано в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Также в Украине появится Министерство экономического развития, которое объединит в себе три структуры — Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики.

Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики объединят в одну структуру под названием Министерство по делам ветеранов и социальной политики.

Министерство экологии – меняет название на Министерство экологии и природных ресурсов.

Без изменений остаются:

Министерство энергетики;

Министерство иностранных дел;

Министерство финансов;

Министерство юстиции;

Министерство внутренних дел;

Министерство обороны;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения.

Также сообщается, что изменения коснуться и в отношении численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). В некоторых ведомствах произойдет существенное сокращение аппарата:

в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;

в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;

в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

в территориальных органах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Обозреватели отметили, что кроме вышеуказанных изменений будет также изменена структура управления. Теперь Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, который будет непосредственно подчинен премьер-министру.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и сроки мобилизации. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Верховной Рады Украины.