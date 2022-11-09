14 міністерств замість 20: в Україні зміниться структура уряду, — ЗМІ

Повідомляється, що міністерства зазнають переформатування та об'єднання, а чисельність співробітників відомств суттєво скоротиться.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду, в якій безпосередньо й у режимі оn-line взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єри та кілька членів уряду. Як повідомляє українське видання "Дзеркало тижня", під час наради було погоджено нову структуру Кабінету міністрів України.

За даними ЗМІ, міністерства зазнають переформатування та об'єднання, унаслідок чого з 20 міністерств планують утворити 14.

Так, Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство інфраструктури та Урядовий офіс із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій будуть об'єднані між собою у Міністерство розвитку інфраструктури та територій.

Міністерство культури й інформаційної політики розшириться — воно почне займатись також питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції. Унаслідок цього воно буде перейменовано на Міністерство Євроінтеграції, культури й інформаційної політики.

Також в Україні з'явиться Міністерство економічного розвитку, яке об'єднає три структури — Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) та Міністерство аграрної політики.

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об'єднають у Міністерство цифрової трансформації.

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики об'єднають в одну структуру під назвою Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики.

Міністерство екології — змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються:

Міністерство енергетики;

Міністерство закордонних справ;

Міністерство фінансів;

Міністерство юстиції;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство оборони;

Міністерство освіти та науки;

Міністерство охорони здоров'я.

Також повідомляється, що зміни стосуватимуться і щодо чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). У деяких відомствах відбудеться суттєве скорочення апарату:

у центральних апаратах міністерств — з 9 200 до 2 800 співробітників;

у територіальних органах міністерств — із 17 тисяч до більш як 7 тисяч співробітників;

у центральних апаратах інших ЦОВВ — з 13 тисяч до 4 300 співробітників;

у територіальних органах інших ЦОВВ — з приблизно 80 до понад 40 тисяч працівників.

Оглядачі зазначили, що крім вищезгаданих змін буде також змінено структуру управління. Тепер Координацією стратегій і програм займатиметься Центр уряду, який буде безпосередньо підпорядкований прем'єр-міністру.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та терміни мобілізації. Відповідний законопроєкт буде розглянуто на найближчому засіданні Верховної Ради.