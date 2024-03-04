Шмигаль анонсував скорочення міністерств в Україні та назвав нову кількість

За словами прем’єр-міністра, триває робота над створенням Центру уряду, який має надавати відповідні юридичні кроки та якісно готувати потрібні документи міністерствам.

Related video

Кількість міністерств в Україні планують скоротити на третину. Під час пресконференції відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив на тому, що варто скоротити й кількість державних службовців. Кількість міністрів, на його думку, має бути 15-16.

Важливо

Бельгія готова профінансувати оборонні потреби України прибутком від активів РФ, — Шмигаль

"Це оптимальна кількість", – наголосив посадовець.

Керівник уряду повідомив, що вже почалася відповідна робота в цьому напрямку. У цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.

Він розповів, що нараз триває робота над створенням Центру уряду. Різні відомства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, як вважає Шмигаль. Вони будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, швидко та якісно готувати потрібні документи міністерствам.

Голова уряду додав, що відбувається робота над посиленням економіки. Особливу увагу мають намір приділити захисту великих промислових центрів засобами ППО.

Робота зосереджується на страхуванні інвестиційних проєктів. Планується створення індустріальних парків, яких вже понад 70.

Фахівці забезпечили роботу Чорноморського зернового коридору. Загалом вже відправили майже 30 млн тонн вантажів. Наростили потужності Дунайського портового кластера. Вантажообіг продемонстрував показники зростання майже на 600% проти 2021 року.

Мета на цей рік — максимально захистити українські підприємства та експортні шляхи засобами ППО та РЕБ.

Нагадаємо, 4 березня Шмигаль заявив, що Україна витратить приблизно 40 мільярдів на дрони та побудує "десятки" заводів. Уряд планує половину коштів, виділених на закупівлю зброї, витратити всередині країни. Також Україна уклала вже п’ять контрактів зі світовими лідерами про спільні підприємства.