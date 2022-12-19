"Это лицемерие": Кулеба раскритиковал отказ ФИФА транслировать обращение Зеленского

По словам главы украинского МИД, мировые функционеры прикрываются фразой "Спорт вне политики", за которой стоит обыкновенная трусость. Он считает, что Украина сможет разрушить "преграду" в виде безразличия спортивных организаций.

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Отказ ФИФА транслировать перед финалом ЧМ-2022 в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского является лицемерием. Об этом в своем Instagram сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, руководство ФИФА в очередной раз проявило лицемерие, когда не разрешило транслировать обращение Владимира Зеленского накануне финального матча ЧМ-2022 в Катаре.

Дмитрий Кулеба считает, что мировые спортивные функционеры слишком долго прикрываются фразой "Спорт вне политики", за которой стоит обыкновенная трусость.

"Мы разрушим этот Карфаген… Наиболее очевидным выражение становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такую несправедливую, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны. Когда мне говорят, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?" — задался вопросом министр иностранных дел, говоря о двойных стандартах спортивных функционеров.

С начала полномасштабного вторжения, по словам Кулебы, Украина "разбила много стен в сознании иностранцев", добившись поставок тяжелого вооружения и введения санкций против России. Глава МИД пообещал, что украинские власти уничтожат "преграду" в виде безразличия и лицемерия спортивных организаций в отношении вооруженной агрессии Кремля.

Отметим, что 18 декабря, когда в Катаре проходил финальный матч Чемпионата мира по футболу 2022, Офис президента обнародовал видеообращение Владимира Зеленского к лидерам Запада. Ролик планировали транслировать накануне главного поединка ЧМ-2022 в Катаре, однако руководство ФИФА запретило это делать.