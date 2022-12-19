"Це лицемірство": Кулеба розкритикувала відмову ФІФА транслювати звернення Зеленського

За словами глави українського МЗС, світові функціонери прикриваються фразою "Спорт поза політикою", за якою стоїть звичайна боягузтво. Він вважає, що Україна зможе зруйнувати "перешкоду" у вигляді байдужості спортивних організацій.

Related video

Відмова ФІФА транслювати перед фіналом ЧС-2022 у Катарі відеозвернення президента України Володимира Зеленського є лицемірством. Про це у своєму Instagram повідомив голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, керівництво ФІФА вкотре проявило лицемірство, коли не дозволило транслювати звернення Володимира Зеленського напередодні фінального матчу ЧС-2022 у Катарі.

Дмитро Кулеба вважає, що світові спортивні функціонери надто довго прикриваються фразою "Спорт поза політикою", за якою стоїть звичайна боягузтво.

"Ми зруйнуємо цей Карфаген… Найбільш очевидним вираз стає, коли йдеться про мир і війну. Й особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України. Де чорне та біле, добро та зло настільки очевидні. Коли мені кажуть, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань — я питаю: "А як тоді бути зі 184 українськими спортсменами, які вже не братимуть участі в жодних змаганнях, бо їх убила Росія?" — запитав міністр іноземних справ, говорячи про подвійні стандарти спортивних функціонерів.

З початку повномасштабного вторгнення, за словами Кулеби, Україна "розбила багато стін у свідомості іноземців", добившись постачання важкого озброєння і введення санкцій проти Росії. Глава МЗС пообіцяв, що українська влада знищить "перешкоду" у вигляді байдужості та лицемірства спортивних організацій щодо збройної агресії Кремля.

Зазначимо, що 18 грудня, коли в Катарі проходив фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2022 року, Офіс президента оприлюднив відеозвернення Володимира Зеленського до лідерів Заходу. Ролик планували транслювати напередодні головного поєдинку ЧС-2022 у Катарі, проте керівництво ФІФА заборонило це робити.