100 лет СССР. Как украинцы испортили праздник Путину

30 декабря исполняется 100 лет создания большевиками Советского Союза. Путин мечтал отметить эту дату взятием Киева и Украины, но ошибся, как и Сталин. Фокус вспоминает – как создавался СССР и как, благодаря халатности московских чиновников, Украина получила дополнительные аргументы для независимости.

Related video

В своей агрессии против Украины Кремль постоянно эксплуатирует ностальгию по распавшемуся Советскому Союзу. Трудно определить реальное отношение к СССР самих российских власть имущих, ведь их личная карьера обязана своим успехом именно развалу Союза, который Владимир Путин в свое время назвал величайшей геополитической катастрофой XX века. Не отличаются рвением по восстановлению социалистической системы и их деяния, а ведь сконцентрировав полноту власти в собственных руках, российская верхушка могла бы продолжать "вести страну к коммунизму", не посягая на чужие территории.

Свершившимся фактом можно считать то, что в информационных кампаниях Кремля, как минимум — для внутреннего потребления, ностальгия по Советскому Союзу сейчас играет центральное место. Интересно, что российские пропагандисты часто пытаются соединить то, что здравый смысл совмещать не позволяет – имперское и советское историческое наследие. Это подтверждает, что российские власти больше интересуют территориальные достижения СССР, а не тот образ жизни, по которому тоскует значительная часть россиян.

[ + – ] Декабрь 2022, день рождения Сталина празднуют в Москве Фото: Getty Images

На самом деле при детальном анализе особенностей существования Советского Союза в столь противоречивых формулировках российской элитой своего отношения к нему обнаруживается определенная логика. Ведь СССР был довольно оригинальным образованием, где различие между задекларированным и реальным положением вещей было нормой и основой его создания.

30 декабря исполнится 100 лет с провозглашения образования Союза Советских Социалистических Республик, который декларировал построение "рая на земле", а на самом деле стал настоящим адом для миллионов своих жителей.

Очевидно, что, начиная полномасштабное вторжение, российские вожди мечтали отметить этот юбилей, снова контролируя ключевую часть СССР – Украину, однако благодаря нашим ВСУ – не сложилось. А мы расставим все точки над "i" в этом вопросе, выбив очередную опору из-под ног вражеской пропагандистской машины.

Фейковая дата образования Советского Союза. Как Михаил Фрунзе перешел дорогу Сталину

Начнем с того, что сама дата 30 декабря 1922 года является пропагандистским штампом, который несет очень символический подтекст. Ведь именно активность украинских большевиков (та самая инициатива снизу, которую Сталин наконец искоренил, породив известную ментальность "совка") привела к отсрочке фактического образования СССР более чем на полгода. До 1936 г. (внедрение "сталинской Конституции", считающейся формальной точкой отсчета классического СССР с единогласным принятием решений, полной монополией партии на общественное мнение и государства — в экономике) датой образования СССР считалось 6 июля 1923 года. Тогда как раз была ратифицирована декларация и союзный договор, а 30 декабря 1922 года эти учредительные документы были только проголосованы за основу.

Эта задержка произошла с подачи представителя украинской делегации Михаила Фрунзе, он с этой идеей в достаточно жесткой форме выступил против Иосифа Сталина, для которого было принципиальным вопросом все завершить в канун нового 1923 года. В конце концов, делегаты I съезда Советов, на котором все это решалось, поддержали именно представителя УССР.

[ + – ] Михаил Фрунзе в 1919 г.

Будущий "отец народов", похоже, не простил этого красному командиру, потому что в процессе узурпации власти в руках Сталина Михаил Фрунзе умер при загадочных обстоятельствах на операционном столе в сорокалетнем возрасте. А когда Сталину наконец удалось захватить всю полноту власти, он стер из истории упоминание о своей неудаче — и потому в дальнейшем в СССР праздновали ненастоящую дату своего образования, что символично, поскольку само образование СССР было делом довольно бутафорским.

Разберемся же, что предшествовало этой странной истории и как была создана едва ли не самая противоречивая уния XX века, а возможно, и всей человеческой истории.

Украина и власть большевиков. Лучи надежды во тьме военных поражений

В 1917 году слабое и нерешительное Временное правительство России было свергнуто вооруженным переворотом радикальной части русских социал-демократов – большевиков. Это движение выступало за перестройку мира на основе социальной справедливости, которую его последователи видели в экономическом равенстве, которое должно было быть достигнуто путем ликвидации торгово-денежных отношений. Также большевики декларировали право угнетенных наций на самоопределение. В общем, это движение выступало "за все хорошее и против всего плохого", а практика оказалась более прозаической и жестокой.

К сожалению, украинцам, которые именно боролись за свою свободу, пришлось на собственном опыте убедиться, чего стоят большевистские декларации. Наше государство несколько раз захватывалось Красной армией на протяжении 1917-1920 гг. И каждый раз это сопровождалось жестокими репрессиями против всех несогласных с новым порядком. Причем, несмотря на декларации о свободе, врагами объявлялись все, кто выступал против целостности бывшей империи. Та же участь постигла белорусов, народы Кавказа и Средней Азии.

Однако хитросплетения тогдашней международной политики сыграли интересную шутку с большевиками и порабощенными ими народами. Так, украинцам улыбнулась судьба, и после военного поражения, которое, казалось, должно было стереть все надежды украинского народа на собственную государственность, марионеточной Украинской Советской Социалистической Республике начали передавать реальные полномочия практически в границах Украинской Народной Республики, которая первой провозгласила государственность украинцев в январе 1911 года. Похожая ситуация сложилась с кавказскими народами, где была создана Кавказская конфедерация, и белорусами, которым тоже было позволено создать свою советскую социалистическую республику.

В то же время народы Средней Азии были включены непосредственно в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Так Москвой уже тогда была продемонстрирована разница в восприятии европейской и азиатской дипломатий.

[ + – ] Украинские войска, верные Центральной Раде, выступают из Киева для борьбы с большевиками. Зима 1917-1918 годов

Кроме внешнеполитических факторов, определенную роль играли и внутренние проблемы. Власть большевиков была шаткой. Они физически не имели ресурсов задавить несогласных с установлением их режима.

Так, после разгрома основных частей украинских армий, на протяжении 1919-1921 годов происходили Зимние походы – заброс диверсионных групп из подконтрольных Польше украинских земель. Продолжала действовать Холодноярская республика и многочисленные подпольные организации. При обострении ситуации Украина могла вспыхнуть. Поэтому в Кремле решили усыпить бдительность завоеванных народов и пошли на уступки.

Весной 1921 года большевики, отступив от своих идеалов, пошли на смягчение в экономической политике – стала проводиться так называемая Новая экономическая политика, прозванная "ленинским танго" (потому что лидер большевиков заявил, что эти уступки — это временный шаг назад, чтобы потом сделать два вперед). То же касалось и национального вопроса. Также было важно выставить формально независимую украинскую республику в мирных переговорах с Польшей в Риге и Антантой — в дальнейшей дипломатической деятельности, чтобы делегитимизировать делегации УНР и ЗУНР как представителей украинского народа.

УССР: призрачный шанс независимости

В декабре 1920 года УССР формально признали независимым государством. В течение следующих двух лет молодой республике стали на места передавать все больше полномочий. И большевистскому руководству УССР все больше нравилось чувствовать себя руководителями независимого государства, а не российской провинции. Однако, учитывая, что уроженцев Украины среди них было немного, можно смело предположить, что руководителей советской Украины мотивировало желание утвердить личную власть, а не патриотические чувства. Но в условиях военного поражения – даже декларативная независимость была лучше полного возвращения обратно в империю.

Важную роль играли распри в руководстве большевистской партии. Умело используя внутрипартийные интриги, руководство УССР довольно ловко "проскальзывало между каплями" и даже начало не соглашаться с некоторыми декретами, поступавшими из Москвы. Дело в том, что, несмотря на формальную независимость и наличие собственных государственных органов, Москва контролировала новые республики через общую Красную армию и единую партийную структуру российской коммунистической партии (большевиков) – РКП (б). То есть, руководитель правительства УССР Христиан Раковский как член РКП(б) подчинялся высшим партийным органам, находившимся в Москве. Практически независимость республик была чисто декларативным явлением.

Именно по партийной линии Сталин добивался сворачивания "независимости" только что образованных советских республик и вхождения их на правах автономий в РСФСР. Этот процесс происходил на фоне отчаянной борьбы за власть в партии. Владимир Ленин из-за состояния здоровья все меньше мог выполнять свои обязанности партийного лидера и борьба за влияние и возможность занять место вождя разгорелась среди его соратников. Часть партийного руководства охотно подыгрывала противникам плана "автономизации", чтобы таким образом ослабить аппаратные позиции его автора – Иосифа Сталина.

Важно

История повторяется не всегда. Почему сценарий Польши 1939 потерпел крах в Украине в 2022

И основным тараном этого плана стало руководство УССР, при этом оно клялось в верности партии и ни в коем случае не выступало против советского строя. Имела место внутрипартийная борьба, а не реальная борьба за национальные права украинцев. Конкретно руководство УССР в лице Михаила Фрунзе, Христиана Раковского и Григория Петровского выступали за усиление своего личного влияния как внутри УССР, так и на общепартийном уровне.

В конце концов автономистский план Сталина (вхождение новообразованных республик на правах автономий в состав России) был заблокирован Лениным. Было решено создать формальный альянс равноправных республик. Тогда Сталин поставил цель провести это объединение в сжатые сроки и максимально ограничить субъектность республик.

Уже в конце декабря был созван I Всесоюзный съезд советов, который должен был утвердить два документа – право на создание Союза Советских Социалистических Республик и союзный договор. И тут снова ему наперекор пошла украинская делегация. Как уже было упомянуто, Михаил Фрунзе открыто выступил против инициативы Сталина и добился отсрочки окончательного образования нового государства до 6 июля 1923 года. Это было едва ли не самое большое поражение Сталина в его политической карьере. В результате договор был изменен в сторону увеличения входящих в СССР прав республик, в частности, был учрежден Совет национальностей, который должен был следить за соблюдением декларируемых прав народов СССР.

С того времени в Кремле Украину воспринимают как опасный рассадник свободомыслия, где даже присланные из Москвы руководители становятся своенравными свободомыслящими "националистами".

[ + – ] Декларация и Договор об образовании СССР, 1922 [ + – ] Декларация и Договор об образовании СССР, 1922 [ + – ] Декларация и Договор об образовании СССР, 1922

Декларативные права, ставшие реальными

Отметим, что даже в условиях уже созданного СССР в УССР происходила украинизация и "красный ренессанс" (временное возрождение украинской культуры; из-за того, что большинство его деятелей были расстреляны в 30-е годы, его еще называют "расстрелянным возрождением"). Все эти процессы Сталин свернул, когда окончательно сконцентрировал власть в собственных руках в 1930-е годы. Тогда он расправился со своими политическими противниками и свернул всякую даже теоретическую самостоятельность республик. Ее просто не могло быть в условиях, когда сами конституционные власти стали бутафорскими. Единственной задачей депутатов в советах было единогласное утверждение заранее принятых решений.

Важно

Красный Ренессанс. Как и за что известных украинцев расстреливали в Сандармохе в 1937 году

Поэтому ликвидацией декларативных полномочий советских республик с присущей россиянам халатностью никто уже не занимался. Даже больше. Полностью чувствуя свою безграничную власть, Сталин ввел Украинскую и Белорусскую советские республики в состав ООН на правах стран-основательниц. Эти вроде бы независимые республики добавляли голосов Москве во вновь созданной организации. Стоит отметить, что РСФСР как раз в ООН не вошла, так что современная Российская Федерация заняла место всего СССР, ни с кем это не согласова (по крайней мере, публично).

Однако, когда режим ослаб и коммунистическая партия потеряла полный контроль над бутафорскими органами власти, Украина в полной мере воспользовалась предоставленными ей на бумаге в далекие 20-е годы правами, обеспечив вполне легальный выход из союза "равных и суверенных республик".

Сейчас Кремль по аналогии с прошлым продолжает заниматься правовым абсурдом, образуя марионеточные государства и подписывая с ними договоры. Декларируя ностальгию по СССР, кремлевская верхушка стремится именно к восстановлению империи — в какой бы форме и под каким соусом это не подавалось. А опыта поразительного несоответствия формы и действительности у российской власти больше, чем нужно.

Однако вместо праздника империи в покоренном Киеве новоимперские власти Российской Федерации получили яростное сопротивление уже не бутафорского, а реально существующего и по-настоящему независимого Украинского государства.

Важно