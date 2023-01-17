Нардепа Ковалева лишили мандата через несколько месяцев после смерти (документ)

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Алексея Ковалева в связи с его смертью и добавил, что соболезнований не приносит.

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Верховная Рада лишила депутата фракции "Слуга народа" и коллаборанта Алексея Ковалева депутатских полномочий, но лишь через несколько месяцев после смерти. Распоряжение о досрочном завершении его депутатских полномочий 16 января 2023 года подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", — написал Руслан Стефанчук на своей официальной странице в Твиттере.

Также он опубликовал скан-копию соответствующего документа.

"Приостановить досрочно полномочия народного депутата Украины Ковалева Алексея Ивановича, избранного в одномандатном избирательном округе № 186 Херсонской области с 28 августа 2022 года в связи со смертью", — говорится в тексте распоряжения главы Верховной Рады.

[ + – ] Спикер Верховной Рады подписал документ о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева

По словам нардепа Ярослава Железняка, документ был подписан Стефанчуком после того, как парламент получил копию свидетельства о смерти Алексея Ковалева.

Напомним, 29 августа 2022 года появилась информация о смерти экс-нардепа "Слуги народа" Алексея Ковалева, который перешел на сторону российских оккупантов. По сведениям российских медиа, неизвестные проникли в частный дом нардепа и расстреляли его из помпового ружья. Вместе с Ковалевым погибла и его сожительница.

Фокус также писал о том, что 22 июня 2022 на Ковалева совершили первое покушение. Тогда в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа-коллаборанта, который добровольно остался на оккупированной территории и принялся сотрудничать с захватчиками.