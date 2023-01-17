Нардепа Ковальова позбавили мандата за кілька місяців після смерті (документ)

Речник парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Олексія Ковальова у зв'язку з його смертю і додав, що співчуттів не приносить.

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Верховна Рада позбавила депутата фракції "Слуга народу" та колаборанта Олексія Ковальова депутатських повноважень, але лише за кілька місяців після смерті. Розпорядження про дострокове завершення його депутатських повноважень 16 січня 2023 року підписав речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Доля колаборантів і зрадників України. Підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв'язку зі смертю. Не співчуваю", — написав Руслан Стефанчук на своїй офіційній сторінці у твітері.

Також він опублікував скан-копію відповідного документа.

"Призупинити достроково повноваження народного депутата України Ковальова Олексія Івановича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 186 Херсонської області з 28 серпня 2022 року у зв'язку зі смертю", — йдеться у тексті розпорядження голови Верховної Ради.

[ + – ] Спікер Верховної Ради підписав документ про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова

За словами нардепа Ярослава Железняка, документ був підписаний Стефанчуком після того, як парламент отримав копію свідоцтва про смерть Олексія Ковальова.

Нагадаємо, 29 серпня 2022 року з'явилася інформація про смерть екснардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова, який перейшов на бік російських окупантів. За відомостями російських медіа, невідомі проникли в приватний будинок нардепа та розстріляли його з помпової рушниці. Разом із Ковальовим загинула і його співмешканка.

Фокус також писав про те, що 22 червня 2022 року на Ковальова здійснили перший замах. Тоді в Голій Пристані Херсонської області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта, який добровільно залишився на окупованій території та почав співпрацювати із загарбниками.