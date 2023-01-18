"Россия использовала Медведчука, как и Азарова – не зашел", – эксперт о статье кума Путина

Месседжи Виктора Медведчука, которые он озвучил в первом после обмена на украинских военнослужащих выступлении, ориентированы на россиян. Эксперт объяснил, почему статья Медведчука в "Известиях" оказалась неэффективной.

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"О каких сигналах может идти речь? – спрашивает политолог Тарас Чорновил в комментарии Фокусу по поводу статьи Медведчука. – Медведчук никто, чтобы посылать какие-то сигналы, которые кто-то может улавливать. Передавать через него какие-то сигналы невозможно в принципе. Сама же статья настолько стандартная, нафталиновая в российском стиле, в ней нет даже намека на какие-то сигналы. Это внутренняя российская история, рассчитанная на российского обывателя. Россиянам постоянно надо закладывать в мозги, что Россия хочет мира, а против нее ополчился весь мир. Весь этот мусор, который у них есть в головах, его необходимо подпитывать. Чтобы люди не думали о потерях и проигрышах. Есть пул пропагандистов, который этим занимается. Но ими в РФ уже перенасытились. Поэтому попытались ввести "свежую кровь". На этот раз Медведчука, до того Азарова, еще ранее Януковича. Но ни один из них не зашел. Как говорил пропагандист Марков, мол, понимаем, что дали убежище Януковичу, но зачем держать Азарова и другую падаль, может отдать их Украине и что-то взять. Медведчук также не зашел, судя по реакции. Еще в апреле пропагандист Сергей Марков говорил, что Медведчук не способен возглавить пророссийское движение в Украине из-за огромного антирейтинга. Думаю, его вытянули первый и последний раз. Будут искать кого-то нового".

В тоже время политтехнолог Виктор Бобыренко в разговоре с Фокусом говорит, что месседж Медведчука был рассчитан на европейцев: "Он тут настолько демонизирован, что его рассуждения прочитаю только специалисты, и мы с вами, – думает он. – Но его послание может быть направлено на обывателя в Европе, где все больше политиков, которые выступают за быстрое прекращение войны даже ценой потери части территории. Россияне искренне думают, что позиция Украины и Европы может в скором времени посыпаться и принять условия России".

Напомним, Виктор Медведчук – бывший народный депутат, который недавно лишился не только мандата, но и гражданства Украины, написал статью, которую опубликовала газета "Известия". В ней бывший лидер запрещенной ныне в Украине партии "Оппозиционный блок – за жизнь" назвал Запад причиной войны "против России" и пригрозил применением ядерного оружия.

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