"Не удивлюсь, если пойдет тема Арестовича". Эксперт назвал возможных лидеров "партии мира" Медведчука

Идею создания "партии мира" в Украине Россия может реализовывать через Виктора Медведчука или других пророссийских политиков.

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"Думаю, на это будут делать ставку россияне, – говорит политолог Тарас Чорновил в комментарии Фокусу. – Кремль будет искать или уже нашел кандидатуры людей в Украине, которые в нужный момент могут прийти к власти. Сложно сказать, кто это. После начала вторжения многие залегли на дно, но сейчас понемногу начинают оживать. И не обязательно эти люди могут находиться в Украине. Не думаю, что это будет условная Елена Бондаренко (экс-нардеп, соратница Виктора Януковича, – ред.) или Анатолий Шарий (блогер, обвиняемый в Украине в госизмене, – ред.), но кто-то новый. Хотя россияне не большие в этом смысле интеллектуалы, они не могут просчитать, что сработает в Украине, а что нет, поэтому играют. Возможно, будут пробовать тех, кого считают проукраинским. Не удивлюсь, если пойдет тема Арестовича".

Чорновил имеет в виду заявление Алексея Арестовича о том, что 14 января в жилой дом в Днепре попала, возможно, не российская ракета, а ее часть после сбития украинской ПВО.

Политтехнолог Виктор Бобыренко не согласен с Чорноволом: "Арестовича, действительно, попытаются вырядить в российскую консерву, но я уверен, что он просто сделал ошибку. И причина ошибки – его уверенность в себе и самовлюбленность. Он сказал глупость и реально подыграл России и ее лоббистам. Но никакого отношения к Медведчуку он не имеет".

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