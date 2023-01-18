"Не здивуюся, якщо піде тема Арестовича". Експерт назвав можливих лідерів "партії миру" Медведчука

Ідею створення "партії миру" в Україні Росія може реалізовувати через Віктора Медведчука чи інших проросійських політиків.

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"Думаю, на це робитимуть ставку росіяни, — каже політолог Тарас Чорновіл у коментарі Фокусу. — Кремль шукатиме чи вже знайшов кандидатури людей в Україні, які в потрібний момент можуть прийти до влади. Складно сказати, хто це. Після початку вторгнення багато заліг на дно, але тепер починають оживати. І не обов'язково ці люди можуть бути в Україні. Я не думаю, що це буде умовна Олена Бондаренко (екснардепка, соратниця Віктора Януковича, — ред.) або Анатолій Шарій (блогер, звинувачений в Україні в держзраді — ред.), але хтось новий, хоча росіяни не великі в цьому сенсі інтелектуали, вони не можуть прорахувати, що спрацює в Україні, а що ні, тому грають, можливо, пробуватимуть тих, кого вважають проукраїнським. Не здивуюся, якщо піде тема Арестовича".

Чорновіл має на увазі заяву Олексія Арестовича про те, що 14 січня в житловий будинок у Дніпрі поцілила, можливо, не російська ракета, а її частина після збиття українською ППО.

Політтехнолог Віктор Бобиренко не згоден з Чорноволом: "Арестовича справді спробують вирядити в російську консерву, але я впевнений, що він просто зробив помилку. І причина помилки — його впевненість у собі та самозакоханість. Він сказав дурість і реально підіграв Росії та її лобістам. Але жодного стосунку до Медведчука він не має".

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