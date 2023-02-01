В Европарламенте предложили создать для Украины "интеграционный Рамштайн"

Российский президент Владимир Путин очень боится успеха Украины, поэтому пытается всеми силами помешать ее интеграции на Запад, считает евродепутат Андрюс Кубилюс.

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Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс предложил создать площадку, аналогичную формату "Рамштайн", которая будет работать над интеграцией Украины в Европейский союз. Об этом говорится в его статье на сайте фракции Европейской народной партии (ЕНП).

Политик заявил, что "Военный Рамштайн" появился тогда, когда на Западе поняли, что поставки вооружений Украине стали стратегическим интересом Европы и США.

"Сейчас совершенно очевидно, что для будущего европейской геополитической безопасности нам также необходимо без промедлений создать "Интеграционный Рамштайн" или "Рамштайн расширения", — говорится в статье.

Кубилюс заявил, что поставки танков Leopard или Abrams очень важны для Украины, но ей также необходима геополитическая интеграция на Запад.

"Нам нужна стратегия, которую я называю стратегией "Сила расширения и расширения силы демократии". И она должна охватывать не только Украину, но и другие страны Восточного партнерства, а также западнобалканский регион. На Западе, когда мы хотим чего-то достичь, мы умеем консолидировать свою политическую волю", — заявил евродепутат.

Он отметил, что Российский президент Владимир Путин очень боится успеха Украины, поэтому он препятствует ее интеграции на Запад.

"Он боится, что такой вдохновляющий пример может разрушить кремлевский режим. Именно поэтому нам нужно иметь стратегию того, как не позволить Путину победить в его стратегии противодействия интеграции Украины", — написал Кубилюс.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 1 февраля новый президент Чехии Петр Павел, который ранее был генералом НАТО, заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом Альянса после окончания войны с Россией.

31 января журналист Рикард Йозвяк сообщил, что в текущем году Евросоюз включит Украину в свою зону мобильного роуминга, в рамках которой при нахождении на территории ЕС не нужно дополнительно оплачивать услуги.