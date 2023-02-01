У Європарламенті запропонували створити для України "інтеграційний Рамштайн"

Російський президент Володимир Путін дуже боїться успіху України, тож намагається всіма силами перешкодити її інтеграції на Захід, вважає євродепутат Андрюс Кубілюс.

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Депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити майданчик, аналогічний формату "Рамштайн", який працюватиме над інтеграцією України в Європейський союз. Про це йдеться у статті на сайті фракції Європейської народної партії (ЄНП).

Політик заявив, що "Військовий Рамштайн" з'явився тоді, коли на Заході зрозуміли, що постачання озброєнь Україні стало стратегічним інтересом Європи та США.

"Зараз цілком очевидно, що для майбутнього європейської геополітичної безпеки нам також необхідно без зволікань створити "Інтеграційний Рамштайн" або "Рамштайн розширення"", — йдеться у статті.

Кубілюс заявив, що постачання танків Leopard або Abrams дуже важливе для України, але їй також потрібна геополітична інтеграція на Захід.

"Нам потрібна стратегія, яку я називаю стратегією "Сила розширення і розширення сили демократії". І вона має охоплювати не лише Україну, а й інші країни Східного партнерства, а також західнобалканський регіон. На Заході, коли ми хочемо чогось досягти, ми вміємо консолідувати свою політичну волю", — заявив євродепутат.

Він зазначив, що Російський президент Володимир Путін дуже боїться успіху України, тож він перешкоджає її інтеграції на Захід.

"Він боїться, що такий надихаючий приклад може зруйнувати кремлівський режим. Саме тому нам потрібно мати стратегію того, як не дозволити Путіну перемогти у його стратегії протидії інтеграції України", — написав Кубілюс.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 1 лютого новий президент Чехії Петр Павел, який раніше був генералом НАТО, заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом Альянсу після закінчення війни з Росією.

31 січня журналіст Рікард Юзвяк повідомив, що цьогоріч Євросоюз додасть Україну до своєї зони мобільного роумінгу, в межах якої під час перебування на території ЄС не потрібно додатково оплачувати послуги.