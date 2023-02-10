Больше не будут блогерами: в Раде хотят наказывать нардепов за "сливы" важной информации

Народным депутатам предлагают выждать хотя бы час после заседания парламента, а затем уже публиковать информацию о заседании. В противном случае нардепов обещают наказывать.

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На сайте Верховной Рады 9 февраля 2023 года был зарегистрирован законопроект №9005, который запрещает народным депутатам распространять информацию о пленарных заседаниях парламента, пока в Украине действует военное положения.

Известно, что инициатором законопроекта выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще более сотни нардепов. Некоторым депутатам, в частности, хотят запретить сообщать любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах работы Верховной Рады ранее чем через час после закрытия пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

За нарушение этого правила депутатов будут наказывать. Так, предполагается, что в таком случае Верховная Рада без обсуждения может лишить депутата-нарушителя права участвовать в пленарных заседаниях или длящемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний. По предложению председательствующего на пленарном заседании или по предложению народного депутата, поддержанному не менее чем одной третью голосов нардепов от конституционного состава Верховной Рады, народный депутат, который нарушил такие требования обязан покинуть пленарное заседание.

Отмечается, что так как депутат будет пропускать заседания, то и зарплату за пропущенные дни ему выплачивать не будут. Также не будет выплат, связанные с выполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Напомним, 7 февраля народные депутаты Украины поддержали законопроект №8381, который рассекречивает цены на провиант для Министерства обороны. Инициаторы законопроекта выступают за то, чтобы при закупках продукции на prozorro будут отображаться цены. Сейчас этот процесс засекречен.

Также напомним, что украинские нардепы попросили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу озвучить информацию о том, как продвигается вопрос с исключением страны-агрессора из ООН.