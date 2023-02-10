Більше не будуть блогерами: у Раді хочуть карати нардепів за "зливи" важливої інформації

Народним депутатам пропонують почекати бодай годину після засідання парламенту, а потім уже публікувати інформацію про засідання. Інакше нардепів обіцяють карати.

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На сайті Верховної Ради 9 лютого 2023 року було зареєстровано законопроєкт №9005, який забороняє народним депутатам розповсюджувати інформацію про пленарні засідання парламенту, доки в Україні діє воєнний стан.

Відомо, що ініціатором законопроєкту виступив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук та ще більше сотні нардепів. Деяким депутатам, зокрема, хочуть заборонити повідомляти будь-яким способом інформацію про час, місце, хід і результати роботи Верховної Ради раніше ніж через годину після закриття пленарного засідання або оголошення перерви в пленарному засіданні, що триває.

За порушення цього правила депутатів каратимуть. Так, передбачається, що у такому разі Верховна Рада без обговорення може позбавити депутата-порушника права брати участь у пленарних засіданнях або пленарному засіданні, що триває, на строк до п'яти днів таких (такого) засідань. На пропозицію головуючого на пленарному засіданні або на пропозицію народного депутата, підтриманого не менше ніж однією третиною голосів нардепів від конституційного складу Верховної Ради, народний депутат, який порушив такі вимоги зобов'язаний залишити пленарне засідання.

Зазначається, що оскільки депутат пропускатиме засідання, то й зарплату за пропущені дні йому не виплачуватимуть. Також не буде виплат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

Нагадаємо, 7 лютого народні депутати України підтримали законопроєкт №8381, який розсекречує ціни на продукти для Міністерства оборони. Ініціатори законопроєкту виступають за те, щоб при закупівлі продукції на prozorro відображалися ціни. Нині цей процес засекречений.

Також нагадаємо, що українські нардепи попросили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу озвучити інформацію про те, як питання просувається з виключенням країни-агресора з ООН.