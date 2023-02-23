Достучаться до Пекина: Украина пытается наладить отношения с Китаем, — МИД

По словам замминистра иностранных дел Андрея Мельника, коммуникация с Пекином остается очень сложной, однако Киев не теряет надежды "найти ключик" к властям КНР.

Related video

Украинские дипломаты прилагают усилия, чтобы улучшить отношения с официальным Пекином и прежде всего в его позиции относительно российской агрессии, однако коммуникация между властями на данный момент остается сложной. Об этом 22 февраля заявил в интервью "Украинской Правде" заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

В частности Мельник отметил первую встречу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с топ-дипломатом Китая Ван И в Мюнхене.

"К сожалению коммуникация была и остается очень сложной на наивысшем уровне, на уровне руководства. И правительство, и президент, и вся наша дипломатическая служба до войны и уже во время войны пытались найти ключик до важного для нас государства", — признался Мельник.

[ + – ] Замглавы МИД Андрей Мельник о дипломатических отношениях с Китаем (смотреть с 11:11)

Целью диалога с Пекином, считает дипломат, добиться более благоприятной позиции КНР относительно российско-украинской войны. То есть чтобы Пекин не просто придерживался нейтралитета, который в принципе украинская сторона также ценит, отметил Мельник.

"Мы не теряем надежду достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы исключить любой альянс с путинской Россией", — добавил замминистра.

Также дипломат прокомментировал взаимоотношения с Китаем в более глобальном смысле. Он не исключил, что Пекин может объединиться с Москвой и выступить против коллективного Запада.

"Ничто нельзя исключать. В этом и состоит задача дипломатии, нашей и союзников найти такие аргументы и рычаги влияния, в позитивном смысле, на Пекин, чтобы этого не случилось, поскольку если такие решения будут приняты, но нам это не обещает ничего хорошего", — подчеркнул Мельник.

Напомним, Китай предложил Киеву свой вариант мирного плана по урегулированию ситуации в Украине. В связи с этим 21 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина внимательно изучит все детали документа и придет к выводам.