Достукатися до Пекіна: Україна намагається налагодити відносини з Китаєм, — МЗС

За словами заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника, комунікація з Пекіном залишається дуже складною, проте Київ не втрачає надії "знайти ключик" до влади КНР.

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Українські дипломати докладають зусиль, щоб покращити відносини з офіційним Пекіном і насамперед у його позиції щодо російської агресії, проте комунікація між владою наразі залишається складною. Про це заявив 22 лютого в інтерв'ю "Українській Правді" заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

Зокрема Мельник наголосив на першій зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з топдипломатом Китаю Ван І у Мюнхені.

"На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на найвищому рівні, на рівні керівництва. І уряд, і президент, і вся наша дипломатична служба до війни і вже під час війни намагалися знайти ключик до важливої для нас держави", — зізнався Мельник.

[ + – ] Заступник глави МЗС Андрій Мельник про дипломатичні відносини з Китаєм (дивитися з 11:11)

Метою діалогу з Пекіном, вважає дипломат, досягти більш сприятливої позиції КНР щодо російсько-української війни. Тобто, щоб Пекін не просто дотримувався нейтралітету, який в принципі українська сторона також цінує, зазначив Мельник.

"Ми не втрачаємо надію достукатися як до пуття, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс із путінською Росією", — додав заступник міністра.

Також дипломат прокоментував відносини з Китаєм у більш глобальному значенні. Він не заперечив, що Пекін може об'єднатися з Москвою та виступити проти колективного Заходу.

"Ніщо не можна заперечувати. У цьому і полягає завдання дипломатії, нашої та союзників знайти такі аргументи та важелі впливу, у позитивному сенсі, на Пекін, щоб цього не трапилося, оскільки якщо такі рішення будуть прийняті, але нам це не обіцяє нічого доброго", — наголосив Мельник.

Нагадаємо, Китай запропонував Києву свій варіант мирного плану щодо врегулювання ситуації в Україні. У зв'язку з цим 21 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна уважно вивчить усі деталі документа та дійде висновків.