Рейтинг политиков в Украине: в антилидерах — Порошенко, Тимошенко и Бойко (инфографика)

В рейтинге политических партий с самыми негативными оценками оказались ОПЗЖ, "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

Related video

Национальный демократический институт (NDI) опубликовал результаты общенационального телефонного опроса граждан Украины относительно симпатий к украинским политикам и лидерам политических партий, который был проведен с 4 по 16 января 2023. В числе тройки лидеров антигероев опроса оказались известные украинские политики — Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Респондентам был задан вопрос, нравится ли им тот или иной политик, или нет. Как оказалось, украинцам больше всех не нравится народный депутат и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Негативную оценку политику дали 79% респондентов и лишь 13% выразили к ней симпатии.

"Серебряную медаль" завоевал пятый президент Украины и нынешний лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Негативную оценку ему дали 74% опрашиваемых. При этом 18% положительно высказались о бывшем главе государства.

Место в первой тройке антилидеров среди украинских политиков занимает и Юрий Бойко, который является сопредседателем фракции ОПЗЖ. Негативно о нем высказались 73% респондентов. В то же время обратим внимание, что Бойко имеет самый низкий процент положительных отзывов — всего 12%. Таким образом, в рейтинге политических симпатий украинских граждан Бойко оказался на последнем месте.

Между тем больше всего положительных оценок получили действующий президент Украины Владимир Зеленский (91%), главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (87%), а также волонтер Сергей Притула (81%).

[ + – ] Рейтинг украинских политиков

Что касается политических партий, то здесь ситуация фактически аналогичная с некоторыми перестановками. Так, самое негативное отношение украинцев к "Опозиционной Платформе — За Жизнь" Юрия Бойко (66%). За ней следует блок Юлии Тимошенко и замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность" Петра Порошенко. При этом процент положительных оценок распределился пропорционально:

ОПЗЖ — 6%;

"Батьківщина" — 9%;

"Европейская солидарность" — 15%

Относительно позитивного отношения украинцев к политическим партиям, то согласно опросу больше всего симпатий завоевала партия Сергея Притулы (49%), затем идут "Слуги народа" — 41%, и замыкает тройку лидеров УДАР столичного мэра Виталия Кличко.

[ + – ] Рейтинг украинских политических партий

При этом авторы публикации подчеркнули, что 25% всех опрашиваемых не имеют позитивного отношения ни к одной из украинских политических сил.

Методология опроса

Рейтинг был составлен на основе полученной информации из 2 508 интервью. При этом общенациональная репрезентативная выборка была случайной и включала одноэтапную выборку на основе случайной генерации номеров мобильных телефонов. Авторы публикации уточнили, что временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены в том случае когда они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Напомним, по данным опроса социологической группы "Рейтинг" по итогам 2022 года две трети (63%) украинцев сообщили, что их материальное положение ухудшилось на фоне войны, а еще 32% жителей страны считают, что никаких изменений в финансовом плане не почувствовали.