Рейтинг політиків в Україні: в антилідерах — Порошенко, Тимошенко та Бойко (інфографіка)

У рейтингу політичних партій з негативними оцінками опинилися ОПЗЖ, "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

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Національний демократичний інститут (NDI) опублікував результати загальнонаціонального телефонного опитування громадян України щодо симпатій до українських політиків і лідерів політичних партій, яке було проведено з 4 по 16 січня 2023 року. У трійці лідерів антигероїв опитування опинились відомі українські політики — Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Юрій Бойко.

Респондентам було поставлено запитання, чи подобається їм той чи інший політик, чи ні. Як з'ясувалося, українцям найбільше не подобається народна депутатка та лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Негативну оцінку політикині дали 79% респондентів та лише 13% висловили до неї симпатії.

"Срібну медаль" завоював п'ятий президент України та нинішній лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Негативну оцінку йому дали 74% опитуваних. При цьому 18% позитивно висловились про колишнього главу держави.

Першу трійку першості антигероїв серед українських політиків замикає Юрій Бойко, котрий є співголовою фракції ОПЗЖ. Негативно про нього висловилося 73% респондентів. Водночас звернемо увагу, що Бойко має найнижчий відсоток позитивних відгуків — лише 12%. Так, у рейтингу політичних симпатій українських громадян Бойко опинився на останньому місці.

Тим часом найбільше позитивних оцінок отримали президент України Володимир Зеленський (91%), головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (87%), а також волонтер Сергій Притула (81%).

[ + – ] Рейтинг українських політиків

Щодо політичних партій, то тут ситуація фактично аналогічна з деякими перестановками. Так, найнегативніше ставлення українців до "Опозиційної Платформи — За Життя" Юрія Бойка (66%). За нею — блок Юлії Тимошенко та замикає трійку лідерів "Європейська солідарність" Петра Порошенка. При цьому відсоток позитивних оцінок розподілився пропорційно:

ОПЗЖ — 6%;

"Батьківщина" — 9%;

"Європейська солідарність" — 15%

Щодо позитивного ставлення українців до політичних партій, то згідно з опитуванням найбільше симпатій завоювала партія Сергія Притули (49%), потім йдуть "Слуги народу" — 41%, і замикає трійку лідерів УДАР столичного мера Віталія Кличка.

[ + – ] Рейтинг українських політичних партій

При цьому автори публікації наголосили, що 25% усіх опитуваних не мають позитивного ставлення до жодної з українських політичних сил.

Методологія опитування

Рейтинг було складено на основі отриманої інформації з 2 508 інтерв'ю. При цьому загальнонаціональна репрезентативна вибірка була випадковою та враховувала одноетапну вибірку на основі випадкової генерації номерів мобільних телефонів. Автори публікації уточнили, що тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окуповані райони Донецької та Луганської областей) було виключено з вибірки. Респонденти, які проживають на територіях, що були окуповані після 24 лютого 2022 року, були опитані в тому випадку, коли вони почувались у достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" за підсумками 2022 року дві третини (63%) українців повідомили, що їхнє матеріальне становище погіршилося на тлі війни, а ще 32% жителів країни вважають, що жодних змін у фінансовому плані не відчули.