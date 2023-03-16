Жилье за 3,6 млн: суд оправдал "слугу" Камельчука по делу о недекларировании квартиры

Прокуроры САП подозревали народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" в недостоверном декларировании имущества. Нардеп, по мнению следствия, не указал, что имеет в пользовании квартиры в Печерском районе Киева стоимостью более 3,6 млн. гривен.

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Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука по делу о недекларировании элитного жилья. В Facebook судебной инстанции 16 марта опубликовано соответствующее решение.

В принятом решении говорится, что признали народного депутата невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины". В его действиях состав уголовного правонарушения не был доказан.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора можно обжаловать, обратившись в Апелляционную палату ВАКС. В то же время срок давности в этом производстве истекает 5 апреля 2023 года.

Напомним, 10 января 2023 года представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали обвинительный акт в суд. Он касался действующего народного депутата. Нардепа от господствующей ныне политсилы обвиняли во внесении заведомо ложных данных по ежегодной декларации по итогам 2020 года.

Информация САП свидетельствует о том, что в декларации за 2020 год нардеп не указал наличие в пользовании квартиры, расположенной на Печерске в центре Киева. Стоимость имущества – более 3,6 млн грн. Помещение было у него в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года. Существовало непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму свыше $48,8 тыс. Расследование этих фактов было начато на основании соответствующего заключения представителей НАПК.