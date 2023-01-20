Не задекларировал квартиру на Печерске: "слугу народа" Камельчука оштрафовали за неявку в суд

Политик не указал апартаменты почти за 3,6 миллиона гривен, которые он арендовал. Нардеп скрыл кредитное обязательство перед банком почти на 50 тысяч долларов, отметили в Transparency International.

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оштрафовал нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука за неявку на судебные заседания. Об этом сообщила в Telegram 20 января неправительственная организация Transparency International.

Нардепа подозревают в недостоверном декларировании. По ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) политика оштрафовали на 2684 гривен.

По данным прокуроров, в декларации за 2020 год Камельчук не указал квартиру стоимостью около 3,6 миллиона гривен, которую арендовал с октября 2019 года по октябрь 2021 года.

Нардеп не указал в декларации кредитное обязательство перед банком на общую сумму 48,8 тысяч долларов, добавила организация.

[ + – ] Камельчук не задекларировал аренду квартиры в Печерском районе Киева Фото: facebook.com/yuriy.kamelchuk

Кредитная задолженность политика превысила 50 прожиточных минимумов трудоспособных лиц, поэтому она подлежала обязательному внесению в декларацию.

"По результатам 2022 года такие расследования по фактам недостоверного декларирования будут невозможны, ведь обязательная подача деклараций должностными лицами приостановлена", — заметила организация.

В конце декабря 2022 года в САП заявили, что Камельчук не задекларировал аренду квартиры в Печерском районе Киева. Он получил подозрение по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины – умышленное внесение заведомо недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Напомним, что 9 января объявили в розыск нардепа от партии "Слуга народа" Маргариту Шол. Политик не указала в декларации за 2020 год данные об аренде квартиры на Печерске почти за 5 миллионов гривен.

СМИ писали, что на момент избрания нардепом Шол была безработной и успела получить репутацию "светской львицы, любительницы салонов красоты и фитнес-клубов".

Фокус в октябре прошлого года писал, что одна из судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) отказалась подавать е-декларацию за 2020 год по религиозным убеждениям.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря 2022 года подписал закон о ликвидации ОАСК.