Снимала квартиру за 5 млн гривен: нардепа от "Слуги народа" Маргариту Шол объявили в розыск

Парламентария обвиняют в декларации недостоверных данных. Девушка успела получить репутацию "светской львицы, любительницы салонов красоты и фитнес-клубов", отмечают журналисты.

Related video

Народного депутата от партии "Слуга народа" Маргариту Шол 9 января объявили в розыск. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) .

Политика обвиняют в декларировании недостоверных данных (ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины). Она не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве почти за 5 миллионов гривен, отметили детективы.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф, общественные работы, либо ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Чем прославилась Маргарита Шол?

Маргарите Шол 34 года, нардеп родом из Мариуполя. Работала бухгалтером в ГКИ "Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского", а в 2019 году была доверенным лицом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на территориальном избирательном округе № 58 в Мариуполе, говорится в ее биографии на сайте партии.

Сейчас занимает пост главы подкомитета по вопросам развития базовых отраслей в агропромышленном комплексе комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

По версии СМИ, в момент избрания народным депутатом у Шол был статус безработной, девушка успела получить репутацию "светской львицы, любительницы салонов красоты и фитнес-клубов".

[ + – ] Маргарита Шол в момент избрания народным депутатом была безработной

Нардеп в 2021 году посещала партийный съезд "Слуги народа" в Трускавце. Во время презентации плана реформ до 2023 года ее видели за барной стойкой в отеле Rixos, где она и ее коллега Татьяна Грищенко пили шампанское и закусывали его красной икрой, отмечают журналисты.

Напомним, что в конце декабря сотрудники НАБУ проводили обыски в кабинете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Мероприятия проходили по уголовному производству, связанному с "Большой стройкой".

В этот же период возобновили дело "Слуги народа" Александра Трухина, попавшего в аварию под Киевом в августе 2021 года. Политика собираются судить за попытку подкупа патрульных.