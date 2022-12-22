ДТП с Александром Трухиным: нардепа будут судить за подкуп полицейского

Прокуроры направили в суд обвинительный акт за попытку подкупа полицейских за "150 тысяч". Нардепу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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Народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, попавшего в аварию под Киевом в августе 2021 года, будут судить за попытку подкупа патрульных полицейских. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт действующего народного депутата Украины за попытку подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч", — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, народный избранник предложил патрульным взятку без указания денежной единицы, чтобы покинуть место дорожной аварии.

[ + – ] Авария с участием Александра Трухина произошла на въезде в Киев 23 августа Фото: Скриншот

В этом году 7 сентября Трухину сообщили о подозрении по части 1 статьи 369 УК Украины. Следствие завершили 28 сентября, материалы передали стороне защиты для ознакомления.

Нардепу может грозить наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Краткая история ДТП с участием Трухина

Дорожная авария с участием Александра Трухина произошла на въезде в Киев 23 августа. Политик передвигался на Audi и врезался в Ford, далее Ford въехал в машину Daewoo с детьми. Пострадали 6 человек, в том числе несовершеннолетние.

Журналисты "Украинской правды" показали видео, на котором Трухин предлагает полицейскому "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского. Политика также скала, что на сиденье его авто лежит сумка со "150 тысячами".

НАБУ и САП 7 сентября сообщили Александру Трухину о подозрении в предложении взятки полицейским. В августе этого года в СМИ появилась информации о закрытии дела Трухина за 850 гривен.

А 20 сентября Трухину избирали меру пресечения по делу о подкупе полицейских. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк назначал ему залог в размере 49 620 гривен.