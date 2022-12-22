ДТП з Олександром Трухіним: нардепа судитимуть за підкуп поліцейського

Прокурори направили до суду обвинувальний акт за спробу підкупу поліцейських за "150 тисяч". Нардепу може загрожувати покарання як позбавлення волі терміном до 4 років.

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Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який потрапив в аварію під Києвом у серпні 2021 року, судитимуть за спробу підкупу патрульних поліцейських. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт чинного народного депутата України за спробу підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч", — зазначили у пресслужбі.

За даними відомства, народний обранець запропонував патрульним хабар без вказівки грошової одиниці, щоб залишити місце дорожньої аварії.

[ + – ] Аварія за участю Олександра Трухіна сталася на в'їзді до Києва 23 серпня Фото: Скриншот

Цього року 7 вересня Трухіну повідомили про підозру в частині 1 статті 369 КК України. Слідство завершили 28 вересня, матеріали передали стороні захисту для ознайомлення.

Нардепу може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий термін.

Коротка історія ДТП за участю Трухіна

Дорожня аварія за участю Олександра Трухіна сталася на в'їзді до Києва 23 серпня. Політик пересувався на Audi та врізався у Ford, далі Ford в'їхав у машину Daewoo з дітьми. Постраждали 6 людей, зокрема неповнолітні.

Журналісти "Української правди" показали відео, на якому Трухін пропонує поліцейському "вирішити питання" через голову МВС Дениса Монастирського. Політик також сказав, що на сидінні його авто лежить сумка зі "150 тисячами".

НАБУ та САП 7 вересня повідомили Олександру Трухіну про підозру у пропозиції хабара поліцейським. В серпні цього року у ЗМІ з'явилася інформація про закриття справи Трухіна за 850 гривень.

А 20 вересня Трухіну обирали запобіжний захід у справі про підкуп поліцейських. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк призначав йому заставу у розмірі 49 620 гривень.