ДТП із Трухіним: нардеп відбувся заставою майже 50 тисяч гривень за підкуп поліцейського

Олександр Трухін влаштував під Києвом дорожню аварію, де постраждали 6 людей, включаючи дітей. Поліцейським він говорив про сумку зі "150 тисячами" в машині, а в залі суду зізнавався, що ніколи не давав хабар.

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Народному депутату з фракції "Слуга народу" Олександру Трухіну, який потрапив в аварію під Києвом у серпні 2021 року, обрали запобіжний захід у справі про підкуп поліцейських. Про це повідомило "Суспільне" за підсумками засідання суду.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і призначив Трухіну заставу у 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 49 620 гривень.

Нардепа зобов'язали з'являтися в суд, не спілкуватися з головою МВС Денисом Монастирським, головою поліції та іншими посадовими особами. Політик повинен повідомляти про зміну місця проживання.

За словами адвоката політика Олега Щевича, підозра "жодним чином не аргументована та не змістовна — без об'єктивних і суб'єктивних ознак".

"Будь-яке рішення, яке ухвалить суддя, правильне. Я це в суді зазначив, і будемо його виконувати. Максимально налаштовані на те, щоб процес пройшов швидко, тому що мені не хочеться ходити з купою питань і якихось домислів", — прокоментував результат суду Трухін.

У залі суду політик стверджував, що ніколи не давав хабара та нікому не радить так чинити.

Нагадаємо, що Олександр Трухін влаштував ДТП на в'їзді в Київ 23 серпня. Нардеп їхав у автомобілі Audi та врізався у Ford. Після зіткнення Ford в'їхав у машину Daewoo, де були діти. Внаслідок ДТП постраждали 6 осіб, включаючи неповнолітніх.

"Українська правда" публікувала відео, на якому Олександр Трухін пропонував поліцейському "вирішити питання" через Монастирського. Нардеп каже, що в його машині є сумка зі "150 тисячами". Відео знімала нагрудна камера поліцейського Сергія Петрика.

Національне антикорупційне бюро України та САП 7 вересня повідомили Олександру Трухіну про підозру в пропозиції хабара поліцейським.