ДТП с Трухиным: нардеп отделался залогом почти в 50 тысяч гривен за подкуп полицейского

Алдександр Трухин устроил под Киевом дорожную аварию, в которой пострадали 6 человек, включая детей. Полицейским он говорил о сумке со "150 тысячами" в машине, а в зале суда признавался, что никогда не давал взятки.

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Народному депутату из фракции "Слуга народа" Александру Трухину, попавшему в аварию под Киевом в августе 2021 года, избрали меру пресечения по делу о подкупе полицейских. Об этом сообщило "Суспільне" по итогам заседания суда.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и назначил Трухину залог в 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — то есть 49 620 гривен.

Нардепа обязали являться в суд, не общаться с главой МВД Денисом Монастырским, главой полиции и другими должностными лицами. Политик должен сообщать об изменении места жительства.

По словам адвоката политика Олега Щевича подозрение "никоим образом не аргументировано и не содержательно — без объективных и субъективных признаков".

"Любое решение, которое примет судья, правильно. Я это в суде отметил, и будем его выполнять. Максимально настроены на то, чтобы процесс прошел быстро, потому что мне не хочется ходить с кучей вопросов и каких-то домыслов", — прокомментировал исход суда Трухин.

В зале суда политик утверждал, что никогда не давал взятки и никому не советует так поступать.

Напомним, что Александр Трухин устроил ДТП на въезде в Киев 23 августа. Нардеп ехал в автомобиле Audi и врезался в Ford. После столкновения Ford въехал в машину Daewoo, где были дети. В результате ДТП пострадали 6 человек, включая несовершеннолетних.

"Украинская правда" публиковала видео, на котором Александр Трухин предлагал полицейскому "решить вопрос" через Монастырского, Нардеп говорит, что в его машине есть сумка со "150 тысячами". Видео снимала нагрудная камера полицейского Сергея Петрика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 7 сентября сообщили Александру Трухину о подозрении в предложении взятки полицейским.