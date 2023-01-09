Винаймала квартиру за 5 млн гривень: нардепа від "Слуги народу" Маргариту Шол оголосили в розшук

Парламентаря звинувачують у декларації недостовірних даних. Дівчина встигла здобути репутацію "світської левиці, любительки салонів краси та фітнес-клубів", зазначають журналісти.

Related video

Народного депутата від партії "Слуга народу" Маргариту Шол 9 січня оголосили у розшук. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Політика звинувачують у декларуванні недостовірних даних (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві майже за 5 мільйонів гривень, зазначили детективи.

Санкція зазначеної статті передбачає штраф, громадські роботи або обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Чим уславилася Маргарита Шол?

Маргариті Шол 34 роки, нардеп родом із Маріуполя. Працювала бухгалтером у ДКІ "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського", а у 2019 році була довіреною особою кандидата у президенти України Володимира Зеленського на територіальному виборчому окрузі №58 у Маріуполі, йдеться у її біографії на сайті партії.

Наразі обіймає посаду голови підкомітету з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі комітету Верховної Ради України з аграрної та земельної політики.

За версією ЗМІ, у момент обрання народним депутатом у Шол був статус безробітної, дівчина встигла здобути репутацію "світської левиці, любительки салонів краси та фітнес-клубів".

[ + – ] Маргарита Шол у момент обрання народним депутатом була безробітною

Нардеп у 2021 році відвідувала партійний з'їзд "Слуги народу" у Трускавці. Під час презентації плану реформ до 2023 року її бачили за барною стійкою у готелі Rixos, де вона та її колега Тетяна Грищенко пили шампанське та закушували його червоною ікрою, зазначають журналісти.

Нагадаємо, що наприкінці грудня співробітники НАБУ проводили обшуки у кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко. Заходи проходили з кримінального провадження, пов'язаного з "Великим будівництвом".

У цей же період поновили справу "Слуги народу" Олександра Трухіна, який потрапив в аварію під Києвом у серпні 2021 року. Політика збираються судити за спробу підкупу патрульних.