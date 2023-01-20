Не задекларував квартиру на Печерську: "слугу народу" Камельчука оштрафували за неявку до суду

Політик не вказав апартаменти за майже 3,6 мільйона гривень, які він орендував. Нардеп приховав кредитне зобов'язання перед банком майже на 50 тисяч доларів, зазначили у Transparency International.

Related video

Найвищий антикорупційний суд України (ВАКС) оштрафував нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука за неявку на судові засідання. Про це повідомила у Telegram 20 січня неурядова організація Transparency International.

Нардепа підозрюють у недостовірному декларуванні. За клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) політика оштрафували на 2684 гривні.

За даними прокурорів, у декларації за 2020 рік Камельчук не вказав квартиру вартістю близько 3,6 мільйона гривень, яку орендував із жовтня 2019 року до жовтня 2021 року.

Нардеп не вказав у декларації кредитне зобов'язання перед банком на загальну суму 48,8 тисяч доларів, додала організація.

[ + – ] Камельчук не задекларував оренду квартири у Печерському районі Києва Фото: facebook.com/yuriy.kamelchuk

Кредитна заборгованість політика перевищила 50 прожиткових мінімумів працездатних осіб, тому підлягала обов'язковому внесенню до декларації.

"За результатами 2022 року такі розслідування за фактами недостовірного декларування будуть неможливі, адже обов'язкове подання декларацій посадовими особами призупинено", — зауважила організація.

Наприкінці грудня 2022 року в САП заявили, що Камельчук не задекларував оренду квартири у Печерському районі Києва. Він отримав підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України – умисне внесення свідомо недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

Нагадаємо, що 9 січня оголосили у розшук нардепа від партії "Слуга народу" Маргариту Шол. Політик не вказала у декларації за 2020 рік дані про оренду квартири на Печерську майже за 5 мільйонів гривень.

ЗМІ писали, що на момент обрання нардепом Шол була безробітною і встигла здобути репутацію "світської левиці, любительки салонів краси та фітнес-клубів".

Фокус у жовтні минулого року писав, що одна із суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) відмовилася подавати е-декларацію за 2020 рік за релігійними переконаннями.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня 2022 року підписав закон про ліквідацію ОАСК.