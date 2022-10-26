Суддя ОАСК не подала декларацію про доходи за релігійними переконаннями, – НАЗК

За даними ЗМІ, йдеться про Олександру Брагіну, яка вже вдруге надає паперову декларацію. Релігійні погляди не дозволили судді оформити електронний підпис.

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Суддя Окружного адміністративного суду Києва не подала електронну декларацію за 2020 рік через релігійні переконання. Про це повідомили у Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах кажуть, що справа стосується судді Олександри Брагіної. Вона подала НАЗК паперову декларацію. Релігійні погляди нібито не дозволяють їй оформити електронний підпис і подати цифрову декларацію.

[ + – ] Брагіна вже вдруге подає паперову декларацію

НАЗК не прийняло цю декларацію, закон України "Про запобігання корупції" передбачає єдиний для всіх формат — в електронній формі через Реєстр декларацій, зазначило агентство.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомили жінці підозру в навмисному неподанні декларації. Її дії кваліфікували за статтею 366-3 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення волі на один рік із неможливістю обіймати певні посади до трьох років.

Ця суддя раніше подавала позов до НАЗК в Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) з вимогою прийняти паперову декларацію. ОАСК тоді безпідставно задовольнив її позов.

НАЗК оскаржило таке рішення в апеляційному суді. Шостий апеляційний адміністративний суд постановив, що наявність релігійних переконань не є підставою для неподання електронної декларації.

Нагадаємо, що правоохоронці впіймали директора приладобудівного заводу концерну "Укроборонпром" на корупційній схемі. Чиновник отримав 2,44 млн гривень неправомірної вигоди.

Фокус раніше писав про підозру нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник за внесення неправдивих даних до е-декларації на суму понад 4,4 млн гривень. Депутатка не повідомила про оренду двох квартир у Києві.

НАЗК також повідомляло про недостовірне декларування майна нардепом Миколою Тищенком — він не задекларував Mercedes-Benz S430 2003 року випуску.