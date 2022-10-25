Продавав військові товари: чиновника з "Укроборонпрому" спіймали на корупції

Директор приладобудівного заводу держконцерну не вказав у декларації 2,44 млн гривень та квартиру в Болгарії, яка оформлена на дружину. У схемі з відкатами, за даними НАБУ, брали участь 9 людей.

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Директор приладобудівного заводу концерну "Укроборонпром" отримав 2,44 млн гривень неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Посадова особа не задекларувала ці гроші та нерухомість за кордоном. Слідство встановило, що чиновник отримував гроші від осіб, пов'язаних із ТОВ "Оптимумспецдеталь", з вересня 2016-го до січня 2017 року. За даними системи YouControl, ТОВ "Оптимумспецдеталь" зареєстровано 8 серпня 2012 року у Києві.

Директору заводу платили за приховування махінацій із безпідставною оплатою за постачання товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

У схемі, за даними бюро, брали участь 9 осіб, з них 4 засуджені та ще 4 перебувають на лаві підсудних. У межах розслідування встановлено, що за час дії схеми поставлено товарів на суму близько 165 мільйонів гривень.

До бюджету не надійшло понад 46 мільйонів гривень, з яких 25,77 мільйона — податок на додану вартість, а 20,63 мільйона — податок на прибуток, зазначили у пресслужбі.

Правоохоронці розповіли, що підозрюваний не вніс до декларації за 2020 рік відомості про квартиру в Болгарії, яка належить його дружині, яка на момент купівлі коштувала близько 1,33 млн гривень.

Нагадаємо, що дії колишнього керівництва заводу "Антонов" завдали шкоди підприємству на 1 мільярд гривень, прокурори відкрили за цим фактом 9 кримінальних проваджень.

Детективи НАБУ з 19 по 20 жовтня обшукували Кабінет міністрів та Офіс президента України у справі про можливе зловживання службовим становищем під час розподілу гуманітарної допомоги.

"Позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко раніше говорив про причетність до розкрадання гуманітарної допомоги чиновників із Запоріжжя, представників "Слуг народу" та Офісу президента.