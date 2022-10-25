Продавал военные товары: чиновника из "Укроборонпрома" поймали на коррупции

Директор приборостроительного завода госконцерна не указал в декларации 2,44 млн гривен и квартиру в Болгарии, которая оформлена на жену. В схеме с откатами, по данным НАБУ, участвовали 9 человек.

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Директор приборостроительного завода концерна "Укроборонпром" получил 2,44 млн гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Должностное лицо не задекларировала эти деньги и недвижимость за рубежом. Следствие установило, что чиновник получал деньги от лиц, связанных с ООО "Оптимумспецдеталь", с сентября 2016-го по январь 2017 года. По данным системы YouControl, ООО "Оптимумспецдеталь" зарегистрирована 8 августа 2012 года в Киеве.

Директору завода платили за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу указанной компании.

В схеме, по данным бюро, участвовали 9 человек, из них 4 осуждены и еще 4 пребывают на скамье подсудимых. В рамках расследования установлено, что за время действия схемы было поставлено товаров на сумму около 165 миллиона гривен.

В бюджет не поступило более 46 миллиона гривен, из которых 25,77 миллионов — налог на добавленную стоимость, а 20,63 миллиона — налог на прибыль, отметили в пресс-службе.

Правоохранители рассказали, что подозреваемый не внес в декларацию за 2020 год сведения о принадлежащей его жене квартире в Болгарии, которая на момент покупки стоила около 1,33 млн гривен.

Напомним, что действия бывшего руководства завода "Антонов" нанесли ущерб предприятию на 1 миллиард гривен, прокуроры открыли по данному факту 9 уголовных производств.

Детективы НАБУ с 19 по 20 октября обыскивали Кабинет министров и Офис президента Украины по делу о возможном злоупотреблении служебным положением при распределении гуманитарной помощи.

"Внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко ранее говорил о причастности к хищению гуманитарной помощи чиновников из Запорожья, представителей "Слуг народа" и Офиса президента.