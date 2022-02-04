ОАСК звільнив суддю від подання е-декларації через релігійні переконання

У НАЗК мають намір оскаржити рішення, зобов'язавши Олександру Брагіну подати декларації за 2019 і 2020 роки в електронному вигляді.

Суддя Олександра Брагіна виграла суд проти Національного агентства із запобігання корупції, зобов'язавши НАЗК прийняти її декларації за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді. Позов судді схвалив Окружний адміністративний суд Києва, але агенція оскаржить рішення, йдеться на його сайті.

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Справа в тому, що суддя Брагіна у 2020 році подала до НАЗК декларацію за попередній рік у паперовому вигляді, а не електронному — через релігійні переконання, які не дозволяють мати їй електронний підпис.

В агенції заявляють, що такі дії судді не відповідають вимогам Конституції України. В Основному Законі визначено, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою, оскільки ніхто не може відмовитись від виконання законів із мотивів релігійних переконань (ч. 4 ст. 35), Закону України "Про запобігання корупції".

Цей закон зобов'язує держслужбовців, зокрема, суддів, подавати декларацію за минулий рік до 1 квітня щорічно. На сьогодні це можливо зробити лише через сайт НАЗК — тобто в електронному вигляді.

Нагадаємо, на Заході України батьки відмовляються робити дітям щеплення від поліомієліту через релігійні переконання.

Ще повідомлялося, що заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий задекларував храм УПЦ Київського патріархату, який розташований у селі Вільшана Черкаської області.