ОАСК освободил судью от подачи е-декларации из-за религиозных убеждений

В НАПК намерены обжаловать решение, обязав Александру Брагину подать декларации за 2019 и 2020 годы в электронном виде.

Судья Александра Брагина выиграла суд против Национального агентства по предотвращению коррупции, обязав НАПК принять ее декларации за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде. Иск судьи одобрил Окружной административный суд Киева, но агентство обжалует решение, говорится на его сайте.

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Дело в том, что судья Брагина в 2020 году подала в НАПК декларацию за предыдущий год в бумажном виде, а не электронном — из-за религиозных убеждений, которые не позволяют иметь ей электронную подпись.

В агентстве заявляют, что такие действия судьи не отвечают требованиям Конституции Украины. В Основном Законе определено, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством, так как никто не может отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений (ч. 4 ст. 35), Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Данный закон обязывает госслужащих, в том числе судей, подавать декларацию за прошлый год до 1 апреля ежегодно. На сегодня это возможно сделать только через сайт НАПК — то есть в электронном виде.

Напомним, в на Западе Украины родители отказываются делать детям прививки от полиомиелита из-за религиозных убеждений.

Еще сообщалось, что заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм УПЦ Киевского патриархата, который находится в селе Ольшана Черкасской области.